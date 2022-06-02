Ворог не може захопити Сєвєродонецьк, і в безсилій злості продовжує руйнувати інфраструктуру України, — Генштаб ЗСУ

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти посилили авіаційні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Окрім самих цих міст, ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Проте спроба штурмових дій ворога поблизу Борівського була безуспішною, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив, намагається посилити угруповання та відновити втрати озброєння та військової техніки. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Крім того, обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.



На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення подальшого наступу і обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Лиманському напрямку під ударом опинилася цивільна інфраструктура в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородки. Там ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова, і бойові дії тривають. На ж цьому напрямку ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На Південнобузькому напрямку, з метою утримання рубежів оборони, російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони. Цим же переймаються загарбники і на Криворізькому напрямку, де ворог був змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів, завдавши удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших.

Разом з тим ворог продовжує і зазнавати втрат у живій силі та техніці. Так, за наявною інформацією, у лікувальні заклади тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області в період 27−28 травня 2022 року потрапили 115 поранених та 32 тіла загиблих.

Нагадаємо, станом на ранок 99-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню армії рф ЗСУ знищили вже понад 30 тисяч російських окупантів.

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