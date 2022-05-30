Зеленський — киянам: «Розумію, що у ваших очах вже літо. Але війна ще не закінчилася»

Президент України Володимир Зеленський, напередодні відвідавший Харківщину, своє відеозвернення присвятив чотиром містам — Харківу, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу, «а через них — усій державі, усім нашим містам і громадам».

«Я відвідав Харків. І саме місто, і передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, обпалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід і північ — туди, звідки била російська артилерія. Звідки прилітала російська бойова авіація. Вони дивляться на росію. І в них зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе», — сказав Зеленський та додав, що 222 учасники бойових дій були відзначені державними нагородами, частину з яких він вручив особисто.

На Харківщині президент провів нараду з керівництвом області та міста, зазначивщи, що у регіоні армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація співпрацюють «на сто відсотків» задля перемоги.

А ось очільник обласного СБУ лишився посади через те, що «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто». Мотиви мають з'ясувати правоохоронці.

«Повернення зі сходу до Києва в цей час залишає доволі неоднозначне враження. Після мовчання Салтівки — заповнений людьми й усмішками Хрещатик. Після гуркоту артилерії на передовій — розслабленість киян, які сьогодні гуляли містом. У цей День міста, День Києва, який щороку святкують тисячі людей. Але саме за таке щастя жити, жити своїм звичайним життям і просто тихо гуляти вулицями свого міста зараз і йде ця війна. Ось що ми виборюємо в ній. Для всіх в Україні. Свободу та спокій — те, що справді можна було сьогодні відчути в Києві. Тож я бажаю вам, кияни й киянки, берегти цей свій спокій — спокій життя. Берегти своє місто. І обовʼязково памʼятати, чого коштував захист столиці. Памʼятати, скільки життів віддано за столицю. Я розумію, що у ваших очах — уже літо. Я все це розумію. Але я хочу, щоб у ваших думках було це розуміння — нам ще належить боротися. Війна ще не закінчилася», — сказав Зеленський.

Говорячи про події на фронті, президент згадав Сєвєродонецьк, де ударами рашистів була зруйнована вже вся критична інфраструктура і де пошкоджені 90% будинків, а понад дві третини житлового фонду міста повністю знищено: «Немає звʼязку. Постійні обстріли. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ. Не було жодного дня, щоб ми не старалися знайти більше зброї, більше сучасної зброї для захисту нашої землі, наших людей».

Рідний для Зеленського Кривий Ріг він назвав особливим для себе. Місто мало б відзначати 247-й день народження, «але час не той, умови не ті», бо ворог усе ще на нашій землі.

«Та єдність, яку побачив на власні очі сьогодні у Харкові. Той героїзм, який проявляють щоденно наші воїни на Донбасі. Та рішучість, яка є у Кривому. Ось це — наш шлях. Шлях до того, щоб в усій Україні, як і раніше, завжди відчувався спокій життя. І щоб завжди панували усмішки, а не гуркіт артилерії», — сказав президент.

Нагадаємо, що кілька днів тому ворог завдав по Харкову потужного удару — загинули вісім харків'ян, у тому числі й дитина. Багато людей були поранені.

Фото Офісу президента

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter