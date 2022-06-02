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У путіна не залишиться грошей на війну: експерт розповів, чого насправді боїться кремлівський фюрер

20:04 2 червня 2022
У путіна не залишиться грошей на війну: експерт розповів, чого насправді боїться кремлівський фюрер

Володіючи великою кількістю «схронів» зі зброєю, влада росії ніяк не залежить від кількості та інтенсивності його поставок.

Єдине, чого насправді бояться у ворожій країні — це зниження світових цін на нафту та газ.

Таку думку висловив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Україна повинна боротися не за те, щоб на росію накладали нові і нові санкції, а щоб ці обмеження приймалися в конфігурації, яка призведе до зниження цін на енергоносії», — вважає він.

«В ідеалі потрібно, щоб цей додатковий тиск російської нафти на ринки впливав на зниження світових цін. Якщо вони дійдуть до рівня 30−40 доларів за барель, то росія не матиме грошей взагалі ні на що. Тим більше на війну», — зазначив експерт.

За його словами, за таких цін рф не врятує навіть відновлення експорту в ЄС, США або будь-які інші країни.

Нагадаємо, вчора країни ЄС погодили часткове нафтове ембарго щодо росії. Воно передбачає заборону на постачання російської нафти морським транспортом, тоді як імпорт через нафтопроводи поки що буде збережено.

Персональні ж санкції проти керівництва країни-агресора поширилися вже на дружин і коханок недофюрера та його поплічників.

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