«Крок за кроком ми зробимо так, що росія залишиться просто без усіх елементів сучасної економіки», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозвернення до громадян зазначив, що Європейський Союз поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакету, що дається дуже складно, скільки у пакеті йдеться про нафту.

«Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу й легшу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави-агресора мінусуються величезні суми», — сказав він та додав, що розпочато роботу над новим санкційним пакетом: «Крок за кроком ми зробимо так, що російська держава залишиться просто без усіх елементів сучасної економіки. За знищення життя сусідів окупанти заплатять повну ціну. І жодне лобі в тій чи іншій країні росії не допоможе».

Говорячи про допомогу, яку надають Україні партнери, Зеленський насамперед відзначив, що США підтвердили на різних рівнях постачання сучасних ракетних системи залпового вогню HIMARS. Також він відзначив й новий пакет оборонної допомоги від Швеції.

За словами президента, до столиці повертаються іноземні дипломати, яки виїжджали з Києва після початку широкомасштабної російської агресії — поновлено повноцінну діяльність вже 50 дипередставництв, що «дуже важливо не тільки практично — для роботи дипломатів, а й на символічному рівні». «Кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри в нашу перемогу. У те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розвʼязаній на нашій землі рф», — додав Зеленський.

До речі, відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав відбуватиметься на території Софійського собору. Першими керівниками дипмісій, у яких очільник держави прийняв вірчі грамоти саме там, стали амбасадори Молдови, Індії та Сполучених Штатів Америки.

«Чому у Софії? Бо це і сакральний, і історичний, і державницький центр нашого народу. Приймаючи саме там вірчі грамоти у послів, ми демонструємо, хто такі українці, які ми та що за нами стоїть. Цим ми висловлюємо найвищу повагу представникам інших народів. Відкриваємося їм. І одночасно показуємо, що очікуємо від них такої ж поваги, такої ж щирості до українського народу, до наших інтересів і до нашої історії», — пояснив започаткування нової церемонії Зеленський.

Нагадаємо, що після того, як з'явилася інформація про можливість постачання Україні американських далекобійних реактивних систем, в країні, яка завдає удари по українцям, у тому числі й зі своєї території, «висловили стурбованість». Російський посол в Америці Анатолій Антонов заявив про ризик розміщення такого озброєння «поблизу російських кордонів, бо в українців з'явиться можливість завдавати ударів російським містам», що для москви «неприйнятно і неприпустимо».

Фото Офісу президента України

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter