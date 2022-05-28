У Москві паніка: США поставлять Україні свої ракетні системи залпового вогню

У суботу, 28 травня, посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов поспішив висловити стурбованість кремля можливістю постачання Україні американських далекобійних реактивних систем залпового вогню (MLRS). У Telegram-каналі посольства росії він висловив надію на те, що США не постачатимуть дане озброєння Україні, оскільки це може призвести до ескалації конфлікту. «Є ризик, що такі засоби розмістять поблизу російських кордонів, і в українців з'явиться можливість завдавати ударів російським містам», — заявив Антонов. Така ситуація для москви «неприйнятна і неприпустима», додав він.

Увечері 27 травня одразу кілька американських ЗМІ повідомили, посилаючись на свої джерела у Білому домі та Пентагоні, що адміністрація президента Джо Байдена ухвалила рішення поставити Україні MLRS M142 HIMARS та M270. Київ давно вже просить Вашингтон надати таке озброєння. Ці реактивні установки залпового вогню значно перевершують ті, що є сьогодні у ЗСУ і, що головне — у росії.

Телеканал CNN і газета The Washington Post стверджують, що офіційно про початок постачання MLRS в Україну буде оголошено на початку наступного тижня. Ці ракетні системи знаходяться у верхівці списку озброєнь, які хотів би отримати Київ від західних країн. Президент України Володимир Зеленський заявив про це 21 травня напередодні онлайн-переговорів міністрів оборони понад 40 держав-членів контактної групи «Рамштайн-2». «У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн із проханням поставити нам системи MLRS, за допомогою яких Україна зможе забрати ініціативу та почати звільняти свою територію», — сказав він тоді. Проте рішення передати ці системи під час зустрічі ухвалено не було.

Ще вранці 27 травня Reuters повідомив, що з одного боку, американці побоюються, що, отримавши таку потужну зброю, українці почнуть обстрілювати цілі на території росії. З іншого боку, США не хотіли б ставити жорсткі умови для України. При цьому агентство послалося на три джерела в адміністрації Байдена. «У нас є побоювання з приводу ескалації конфлікту, але ми, як і раніше, не хочемо встановлювати географічні обмеження або надто сильно пов'язувати Україні руки тим, що ми їм даємо», — заявило одне з джерел.

Схоже, що надвечір радники Байдена знайшли вихід. Як пише The Washington Post, MLRS Україна отримає. Проте американці не постачатимуть разом з установками ракети далекого радіусу дії.

Ракетні системи залпового вогню M270 та M142 HIMARS дуже схожі. Головна відмінність — шасі. Два пускові контейнери M270 змонтовані на гусеничному шасі, HIMARS має лише один пусковий блок, який встановлений на шестиколісній вантажівці.

М270 MLRS було створено ще у 1970-х роках минулого століття. Пентагон почав отримувати ці установки у 1983 році. З того часу їх уже кілька разів модернізували. HIMARS з'явився наприкінці 1990-х років як більш мобільна та легка версія.

Обидві установки можуть використовувати три типи боєприпасів. Перший — ракета М26 з максимальною дальністю польоту 32 км або її сучасна версія M26A1 з дальністю до 45 км. У пусковий контейнер міститься 12 таких ракет.

Другий боєприпас — керована ракета GMLRS з дальністю до 70 км.

Третій боєприпас — тактична ракета ATACMS, дальність дії якої становить 300 км. Замість звичайного контейнера з 12 ракетами блок заряджається однією такою. Саме цей боєприпас, за твердженням газети, Україна не отримуватиме.

Проте переваги обох американських установок є очевидними. Такі машини здатні швидко висунутись з укриття на позицію, випустити ракети та повернутися для перезаряджання. У противника залишається дуже мало часу на те, щоб її засікти й завдати удару у відповідь.

Перезаряджання відбувається досить швидко. Машина самостійно за допомогою спеціальної рамки-стріли, що висувається, змінює транспортно-пускові контейнери, які просто вкладаються всередину блоків. І все — установка готова видати новий ракетний залп!

Ще одну гарну новину повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков. Він розповів, що ЗСУ не просто отримають протикорабельні ракети «Гарпун» (Harpoon) від Данії, а за сприяння Великобританії цю сучасну зброю використовуватимуть підготовлені українські команди. На думку Резнікова, данські «Гарпуни» та вітчизняні «Нептуни» зможуть надійно захистити Одесу, а потім «звільнити й знову убезпечити наше Чорне море».

На фото в заголовку встановлення HIMARS

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