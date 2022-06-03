«Люди плачуть, коли даєш їм буханець хліба»: Андрій Хливнюк, який вступив до ЗСУ, розповів, до чого рашисти довели українців

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який вступив до ЗСУ та отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу, продовжує нести службу. В інтерв'ю на YouTube-каналі засновника інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону музикант розповів, що війна застала його у дорозі. Напередодні він виступав у Маріуполі — у Драмтеатрі, який рашисти варварськи знищили разом із мирними жителями, які ховалися там в укритті. Після концерту Андрій вийшов на площу, де відбувався проукраїнський мітинг під національними прапорами.

Хливнюк розповів, що зараз служить у поліції, він не бере участі безпосередньо у бойових діях на передовій.

«Ми розвозимо ліки і доставляємо лікарів, які допомагають, ставлять діагнози. Розвозимо найнеобхідніші вантажі — інсулін, ліки від високого тиску. Роздаємо з хлібом, з олією, якимись базовими продуктами», — розповів Хливнюк.

За його словами, на звільнених після окупації територіях людей доведено до відчаю. Вони були позбавлені елементарних речей — тепла, електрики, їжі… Буквально виживали в підвалах.

«Люди плачуть, коли даєш їм буханець хліба. Фашистська російська окупація довела найбагатшу хлібосольну країну до того, що люди, які перебувають у підвалах під бомбардуваннями, які не запаслися базовими продуктами та ліками, коли їм український солдат просто дає буханець хліба чи пляшку олії — вони просто плачуть», — розповів Андрій.

У перші дні вторгнення Хливнюк виконав на Софіївській площі «Ой, у лузі червона калина». Це відео облетіло українські та світові ЗМІ.

Соліст легендарного гурту Pink Floyd, разом із Хливнюком випустили спільну пісню «Hey Hey Rise Up».

Фото instagram.com/andriihorolski

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