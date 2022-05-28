На Львівщині аферист підірвав автомобіль із чотирма людьми, щоб приховати обман

Мешканець Києва, який привласнив кошти, що надали йому люди на придбання автівок за кордоном, спробував вбити обдурених ним клієнтів.

Як повідомляють в ГУНП у Львівській області, на парковці одного з готелів неподалік від українсько-польского кордону пролунав вибух.

Як встановили правоохоронці, в автомобілі «Міцубісі» вибухнула граната, ймовірно Ф-1. На щастя, люди хоч і отримали тілесні ушкодження, проте залишилися живими. Постраждали 54-річна жінка, двоє чоловіків — її однолітків та ще один їхній 43-річний знайомий. Всі вони — мешканці Київщини.

«Було встановлено, що гранату в автомобілі залишив знайомий потерпілих — 41-річний киянин, з яким вони мали спільний „бізнес-проєкт“. Кілька тижнів тому зловмисник запропонував своїм знайомим передати йому по кілька тисяч доларів США, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, доставити їх на територію України, після чого віддати „клієнтам“. Знайомі передали чоловіку значну суму коштів, проте автомобілів він не придбав, а гроші привласнив», — повідомили в поліції.

Коли клієнти, так і не побачивши машин, почали цікавитися, де ж автомобілі, киянин сказав, що вони невдовзі прибудуть на Львівщину та запросив майбутніх власників зустрічати неіснуючі автівки.

Фото поліції

Коли всі сіли в автомобіль, він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою…

Фото поліції

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Чоловікові повідомлено про підозру за низкою статей, зокрема, «Замах на вбивство» УК України. Санкція — позбавлення волі на термін від десяти до п’ятнадцяти років.

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Фото ГУНП у Львівській області



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