Від чого залежить зарплата воїнів ЗСУ та територіальної оборони: пояснює юрист

Відомий адвокат Роман Сімутін констатує: останнім часом дедалі більше запитань отримує щодо заробітних плат військовослужбовців. То ж він порівняв відомості Міноборони про структуру виплат армії та інформацію від військовослужбовців і своїх клієнтів.

«Щоб ви розуміли: територіальна оборона підпорядковується ЗСУ, це не окремі структури. Здебільшого бійці ТРО не знаходяться в зоні бойових дій, а тому й отримують меншу оплату. На ділі ж у ТРО все прирівняно до регулярних бойових бригад. Щодо грошового забезпечення, тут все прозоро, просто й наперед відомо. Зарплата залежить від конкретної посади, звання, вислуги тощо й становить 13−14 тисяч грн, її розмір приблизно однаковий щомісяця. А от виплата додаткової грошової винагороди (президентської) має нюанси. Алгоритм її оплати:

1000 грн\день — якщо не беруть участь у боях (30 000 на місяць);

3000 грн\день — якщо беруть безпосередню участь у боях (100 000 на місяць).

Наголошу: оплачують не загалом за місяць, а подобово. Належну вам суму за місяць вираховують по факту — за відбуту кількість днів у тих чи інших умовах. Відомості подає командир, потім папери попадають у бухгалтерію — можливі затримки. Тому й різнитимуться суми нарахувань. А з боку може здатися, наприклад, що є два тероборонівці, сусіди в мирний час, але другому чомусь більше платять. Кричимо, що несправедливо? Тільки от другий служить у зоні бойових дій, а перший — у Чернівцях".

За словами адвоката, додаткову винагороду не виплачують військовослужбовцям строкової служби.

«Оплата здійснюється лише для ЗСУ й ТРО: якщо ви доброволець і офіційно не оформлені, ви нічого не отримаєте. Тому й важливо перевіряти, чи є у тероборонівця підписаний контракт і коли саме це зроблено. Аби розібратися, що вам мають виплачувати, прогляньте ваш контракт ТРО: який у вас статус, і враховуйте вашу дислокацію — зона бойових дій чи мирна область. Для отримання виплат оформіть рахунок у будь-якому українському банку.

По-друге, можуть бути проблеми з оплатою, якщо відсутній наказ про ваше зарахування до частини та на конкретну посаду. Також враховуйте, що бойові накази та розпорядження регулярно змінюються, а якщо ви чи ваш підрозділ там не зазначені, формальних підстав для виплат немає".

Як стало відомо нещодавно, у Верховній Раді пропонують внести зміни до Держбюджету-2022, збільшивши видатки загального фонду на понад 287 мільярдів гривень. Кошти пропонується спрямувати на збільшення видатків сектору національної безпеки та оборони.

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