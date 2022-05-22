Чи має право роботодавець під час війни не виплачувати зарплату: пояснює юрист

Задля нашої перемоги всі ми максимально координуємо свої зусилля, кожен працюючи на своєму місці. Чи є війна підставою для звільнення з роботи? Чи зберігається робоче місце за працівником, що виїхав за кордон? Чи можна під час війни йти у відпустку? Адвокатка Яна Целованська розібрала найпопулярніші запитання про відносини з роботодавцем у воєнний час.⠀

— Чи можна призупинити трудовий договір, якщо працівник не згоден?⠀

— Незгода працівника не впливає на право роботодавця призупинити дію трудового договору, якщо причина призупинення — неможливість роботодавця надати роботу. Негативна відповідь працівника навпаки підтверджує факт ознайомлення з рішенням про призупинення трудового договору.⠀

— Чи може роботодавець під час війни не виплачувати зарплатню (ЗП)?⠀

— Заробітна плата повинна виплачуватись як обумовлено трудовим договором. Якщо роботодавець не може своєчасно виплачувати заробітну плату внаслідок бойових дій, він може бути звільнений від відповідальності за таке порушення. Але зарплата має бути виплачена в будь-якому випадку, просто змінюється строк її виплати — наприклад, до відновлення роботи підприємства.⠀

— Що робити евакуйованим працівникам, особам, які виїхали закордон?

— Повідомити роботодавця про поважність причин невиходу на роботу, написати заяву про дистанційну роботу/призупинення трудового договору/ простій, написати заяву на відпустку (щорічну, соціальну, без збереження ЗП). Якщо все вище неможливо, за вами зберігається робоче місце/посада, але заробітна плата не виплачується і не нараховується стаж.⠀

— Чи можна під час війни йти у відпустку?

— Працівники можуть йти у щорічні/додаткові відпустки/відпустки без збереження ЗП. Законодавці обмежили кількість днів щорічної основної відпустки під час воєнного стану — не більше ніж 24 календарні дні. Роботодавець може відмовити у наданні відпустки, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.⠀

— Як захистити свої трудові права під час війни?

— Якщо вас незаконно звільнили, змінили істотні умови праці, призупинили дію трудового договору, при цьому підприємство продовжує працювати і робота є, ви маєте право звернутись до суду із позовною заявою про скасування наказу та стягнення середнього заробітку.

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