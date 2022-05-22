32.32 / 31.69 33.71 / 33.18
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Чи має право роботодавець під час війни не виплачувати зарплату: пояснює юрист

22:49 22 травня 2022
трудовий договір

Задля нашої перемоги всі ми максимально координуємо свої зусилля, кожен працюючи на своєму місці. Чи є війна підставою для звільнення з роботи? Чи зберігається робоче місце за працівником, що виїхав за кордон? Чи можна під час війни йти у відпустку? Адвокатка Яна Целованська розібрала найпопулярніші запитання про відносини з роботодавцем у воєнний час.⠀

— Чи можна призупинити трудовий договір, якщо працівник не згоден?⠀

— Незгода працівника не впливає на право роботодавця призупинити дію трудового договору, якщо причина призупинення — неможливість роботодавця надати роботу. Негативна відповідь працівника навпаки підтверджує факт ознайомлення з рішенням про призупинення трудового договору.⠀

— Чи може роботодавець під час війни не виплачувати зарплатню (ЗП)?⠀

— Заробітна плата повинна виплачуватись як обумовлено трудовим договором. Якщо роботодавець не може своєчасно виплачувати заробітну плату внаслідок бойових дій, він може бути звільнений від відповідальності за таке порушення. Але зарплата має бути виплачена в будь-якому випадку, просто змінюється строк її виплати — наприклад, до відновлення роботи підприємства.⠀

— Що робити евакуйованим працівникам, особам, які виїхали закордон?

— Повідомити роботодавця про поважність причин невиходу на роботу, написати заяву про дистанційну роботу/призупинення трудового договору/ простій, написати заяву на відпустку (щорічну, соціальну, без збереження ЗП). Якщо все вище неможливо, за вами зберігається робоче місце/посада, але заробітна плата не виплачується і не нараховується стаж.⠀

— Чи можна під час війни йти у відпустку?

— Працівники можуть йти у щорічні/додаткові відпустки/відпустки без збереження ЗП. Законодавці обмежили кількість днів щорічної основної відпустки під час воєнного стану — не більше ніж 24 календарні дні. Роботодавець може відмовити у наданні відпустки, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.⠀

— Як захистити свої трудові права під час війни?

— Якщо вас незаконно звільнили, змінили істотні умови праці, призупинили дію трудового договору, при цьому підприємство продовжує працювати і робота є, ви маєте право звернутись до суду із позовною заявою про скасування наказу та стягнення середнього заробітку.

Раніше юрист пояснив, як дізнатися про виїзд дитини за кордон в умовах воєнного стану та як малому бізнесу отримати 125 тисяч гривень на розвиток.

172

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Білик

«Це ганьба, він мене підставив!»: Ірина Білик обурилася несподіваним вчинком колишнього чоловіка

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова вперше висловилася про розлучення з Максимом Галкіним

розсада

Розсада легше перенесе пересадку, якщо дотримуватись декількох правил: поради досвідченого городника

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.