Вперше корінь імбиру почав застосовуватись у їжу у часи Давнього Китаю. Він володіє унікальними властивостями, чудово очищує організм від шлаків та токсинів, покращує обмін речовин, відновлює стан шкірних покровів, нормалізує роботу багатьох органів та сприяє схудненню. А у страви кулінарії внесе пікантності та гостроти. Як обирати та споживати, розповів травник Андрій Форсюк.

— Корінь імбиру справді має бактерицидну дію, помічний при запаленні горла, — каже Андрій Форсюк. — Вживати краще після їди, добова доза не повинна перевищувати чотирьох грамів. Гіпертонікам, діабетикам та людям з порушенням серцевого ритму не раджу імбир, бо він знижує дію медикаментів. Дітям слід вживати імбир від 12 років у вигляді легкого чаю.

— Як правильно обрати імбир на ринку чи у магазині?

— Чим довший імбирний корінь, тим він багатший на ефірні олії та інші корисні мікроелементи. Свіжий, без додаткового обробітку може зберігатися в холодильнику не більше 1−2 тижнів. При цьому його слід обернути в харчову плівку, але впевнитись що він не мокрий. Свіжий, добре очищений корінь імбиру, можна залити кип'яченою водою і поставити в холодильник. В такому вигляді він може зберігатися досить довгий час без втрати своїх смакових і лікувальних властивостей.

— А готувати корінь як порадите?

— Найкращий спосіб вживання — це чай. Температура води має бути в межах 50−60°С, тоді зберігається більша кількість вітамінів. Але я раджу готувати імбир таким чином: взяти 250 грамів свіжого кореня, два середніх за розміром лимона та 250 грамів липового меду. Натираємо імбир на дрібній тертці, щоб виділилося достатню кількість соку. Можна порізати на шматочки і пропустити через м'ясорубку. Лимон чистити не потрібно, нарізати на шматочки, витягнути кісточки й пропустити через м'ясорубку. Якщо є блендер, то можна перебити. Всі інгредієнти необхідно з'єднати і добре перемішати. Зберігати найкраще в простерилізованій скляній тарі в холодильнику. Перед вживанням дайте суміші добу настоятися. Пити по 1 столовій ложці на день для дорослого та, при потребі, по 1 чайній ложці дітям.

— Якщо немає коштів на імбир, особливо у літніх людей, то які є дешевші «аналоги»?

— Це вітамінні рослини у нас під ногами: листя кульбаби, черемша, яглиця, листя кропиви (особливо корисне свіже, не сушене), молоді паростки хмелю. З них можна готувати смачні салати та чаї. Для покращення імунітету раджу споживати настої з цвіту липи, листя розмарину, трави деревію, звіробою, чебрецю.

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