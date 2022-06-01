Сушити у добре провітрюваних приміщеннях: як правильно заготовляти мати-й-мачуху і чим вона корисна

Багато українців знищують на своїх ділянках одну з перших рослин весни — мати-й-мачуха, вважаючи її бур'яном. Втім, травники запевняють — дарма. Адже не лише жовтими квітами, а й листям мати-й-мачухи можна суттєво покращити здоров'я.

— Мати-й-мачуха — багаторічна трав'яниста рослина родини айстрових, — розповів «ФАКТАМ» Андрій Форсюк, травник, який раніше пояснив, як правильно заготовляти м'яту. — До речі, мати-й-мачуху ще називають підбіл звичайний. І росте він по всій території України.

— Чим корисна мати-й-мачуха і коли її краще заготовляти?

— У листі мати-й-мачухи містяться гіркі глікозиди, флавоноїди, ситостерин, сапоніни, каротиноїди, органічні кислоти, дубильні речовини та вітамін С. У квіткових кошиках є тритерпени фарадіол і арнідіол, стигмастерин і ситостерин, дубильні речовини. Підбіл використовують у народній медицині як відхаркувальний, пом'якшувальний, протизапальний, легкий потогінний, жовчогінний та слабкий спазмолітичний засіб. Для виготовлення ліків використовують листя і квіткові кошики.

— Як правильно заготовляти траву?

— Збирати кошики мати-й-мачухи раджу рано навесні, зрізуючи або обриваючи біля самої основи. Листя заготовляти слід у кінці травня і в червні. Залишки ніжки не повинні перевищувати 5 сантиметрів. Сировину сушити у добре провітрюваних приміщеннях — листки розкласти по одному, білим боком догори.

— А як вживати рослину під час лікування?

— Сирий сік вважається добрим жовчогінним і потогінним засобом. Розім'яте свіже листя прикладають до наривів, інфікованих ран, виразок та фурункулів. Для внутрішнього застосування потрібно столову ложку сировини використати на 200 мл окропу. По третині склянки 2—3 рази на день за годину до їди пити теплим! Сирий сік вживати по 4—6 столових ложок на день. При кашлі візьміть столову ложку суміші (порівну) листя підбілу звичайного, квіток бузини чорної, дивини густоквіткової і липи серцелистої, кореневищ пирію повзучого та коренів живокосту лікарського. Настояти 8 годин на склянці окропу і пити по чверті склянки 4 рази на день.

— А як квіти можна використовувати у кулінарії?

— Приготувати смачну пасту або варення. Запечене і подрібнене яблуко перемішайте з два ложками вершкового масла, дрібкою кориці, чайною ложкою цукру і половиною склянки квіток мати-й-мачухи. Пасту можна намазувати на хліб чи хлібці.

— Кому не можна вживати настій чи сік мати-й-мачухи?

— До двох років застосовувати цю рослину внутрішньо заборонено без консультації педіатра. Більш того, існує перелік жарознижувальних препаратів, з якими мати-й-мачуху застосовувати небезпечно. Крім того, складі рослини є алкалоїди, а вони мають канцерогенну активність. А при надмірному вживанні листя може бути навіть отруєння та інтоксикація! Вживати цю рослину заборонено вагітним, мамам, що годують груддю, особам з алкогольною залежністю та хворобами печінки. Якщо передозування, то його ознаками стануть блювота, біль в шлунку, розлади кишківника.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за допомогою листя кропиви, кульбаби і полину приготувати біоліки для дерев у саду.

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