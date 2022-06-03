Медкомісія зачекає: в Україні важливе військове нововведення для людей з інвалідністю

Згідно з українським законодавством, у разі введення надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю, зокрема, мають право перетинати державний кордон за наявності довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

Разом з тим, як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, інвалідність та втрату професійної працездатності для осіб, термін повторного огляду яких припав на період дії воєнного стану, продовжено автоматично.

«Інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для осіб, строк повторного огляду яких припав на війну, продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд», — йдеться у повідомленні.

З урахуванням зазначеного також автоматично продовжено виплату всіх пенсій і соціальних допомог з інвалідності, а також термін дії індивідуальної програми реабілітації для зазначених осіб.

Тобто люди, строк повторного огляду яких припав на війну, можуть без проходження чергової ЛКК чи МСЕК отримувати пенсії та соціальні допомоги, реабілітаційні заходи, користуватися пільгами та гарантіями, передбаченими для осіб з інвалідністю законодавством. Повторний огляд таких осіб переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування.

Установлено, що на період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування:

у разі, коли особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;

медико-соціальні експертні комісії здійснюють свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності та забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, яка звертається для встановлення інвалідності.

МСЕК або ЛКК може переглядати реабілітаційні заходи, передбачені індивідуальною програмою, та за результатами їх перегляду коригувати індивідуальну програму або складати нову індивідуальну програму під час чергового огляду особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за зверненням реабілітаційної установи або у порядку нагляду за виконанням індивідуальної програми.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що уряд посилив соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та подовжив виплату пільг на комунальні послуги до закінчення воєнного стану.

Фото Pixabay

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