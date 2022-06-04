Зеленський назвав три слова, які показують, заради чого українці хоробро борються з ворогом

Президент Володимир Зеленський перерахував слова, які міцно увійшли до лексикону українців протягом ста днів повномасштабної війни росії проти нашої держави.

Їх він називав під час вечірнього відеозвернення.

Президент зазначив, що у 2014 році росія прийшла в Україну зі словом «війна», а 24 лютого агресор додав до цього слова ще одне, утворивши словосполучення — «повномасштабна війна».

Зеленський наголосив, що є три слова, заради яких українці борються із ворогом: «мир», «перемога», «Україна».

«І протягом ста днів ми знаходили або отримували, бачили або хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відображають, що ми пережили. Серед цих слів є й нові для нас. І ті, що були забуті ще нашими батьками, але їх довелося згадати нам. Добре відомі кожному на планеті І ті, які всім людям доводиться з жахом запам'ятовувати. Болісні слова. І ті, які дійсно дають нам надію. Всі — важливі. Всі буде правильно згадати саме сьогодні. Сто днів — сто слів», — заявив глава держави.

«Насамперед — це два слова: «Наші Герої». Тобто насамперед люди, які з ночі на 24 лютого і досі обороняють нашу державу. А далі — українські слова: «Паляниця», «Збройні сили», «Стугна» «, «Козак», «Зміїний», і звичайно, «Чорнобаївка» — це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш опір, і про наших ворогів. А ще іноземні слова, які стали рідними для України: «Байрактар», «Гарпун», «Himars», «Starlink», «Жешув» і звичайно «ленд-ліз» — ще одне слово, яке відображає 100 днів боротьби, 100 днів дипломатії, 100 днів підтримки», — наголосив президент.

«І слово, що відображає щось важливе у нашому характері. Саме в українському характері. «Джавеліни», які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і усмішку, нашу усмішку, коли українці намалювали ще й «святу Джавеліну». Ну і слово, за яке всі в Україні піднімають келих — «Нептун», — сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що щодня з'являлися слова, які для кожного українця означають набагато більше, ніж слова — важкі слова. Зокрема, це «Гостомель», «Бородянка», «Охтирка», «Чернігів», «Харків», «Херсон», «Ізюм», «Мелітополь», «Маріуполь» та «Азовсталь», а разом із ними «армія» «, «морпіхи», «прикордонники», «розвідка», «нацгвардійці», «поліція», «тероборона», «авіація», «наші героїчні льотчики», а також «Привид Києва», який знищував ворогів і залишався живим.

«Були слова, які наш ворог хотів стерти: «Волноваха» та «Салтівка», «Попасна» та «Сєвєродонецьк» — це слова, які ми обов'язково напишемо знову, але по-нашому. Так само як і «Буча» та «Маріуполь» «. І ми напишемо їх обов'язково поруч зі словом «трибунал», щоб інші слова: «фільтрація», «депортація», «катування», «розстріл», «килимове бомбардування», «ракетний удар» обов'язково отримали відповідь: відповідь лише з одного слова: «справедливість», — наголосив президент.

«Справедливість, яка стане точкою після тимчасових для нас слів: „окупація“, „Мордор“, „орки“. Звичайно, вони підуть із нашого лексикону. Ми їх точно виженемо з нашої землі», — наголосив Зеленський.

«Були й слова, які давали надію і за які ми боролися особливо. „Гуманітарні коридори“. Стали дорогою життя для сотень тисяч людей. І дозволили подолати ще одне слово, страшне слово „блокада“», — додав президент.

«З першого дня з нами залишаються слова, між якими дистанція — як між пітьмою та світлом. Одного слова ми уникаємо. Це слово «біженці». А за допомогою іншого слова віримо, що мільйони наших людей мають майбутнє. Воно буде вдома, в Україні. Це слово «переселенці», — заявив Зеленський.

«Коли чуємо слово «Патрон», згадуємо найвідомішого сапера України. А коли чуємо «марафон», розуміємо, що це зовсім не про спорт. «Іскандери», «Калібри», «Сонцепеки», «Фосфорні бомби» та інше. Чомусь не побачили їхній хвалений танк «Армата». Думаю, вони побоялися нашого нового словосполучення «тракторні війська», — заявив президент.

«І ще одне словосполучення варто згадати — „друга армія світу“. Спочатку воно виглядало загрозливо. Потім небезпечно. Після Бучі викликало лише огиду. А зараз — хіба що гірку усмішку. Тому що що залишилося від неї? Від армії, яку називали другою армією миру… Військові злочини, ганьба та ненависть», — додав глава держави.

«І цифри замість слів. Коли бачиш щоранку кількість загиблих. Кількість поранених. Кількість обстрілів. Кількість ракет. Коли поруч зі словом „діти“ — щоранку нова цифра. Сьогодні — 261. Вже 261 дитину вбило російське вторгнення. Заради чого? Ні таких слів, які можуть відповісти на це питання», — наголосив президент.

«З'явилися слова, які тепер дуже часті. Які звучать щодня. Але ми маємо зробити так, щоб для наших дітей вони вже не означали того, що вони означають сьогодні для нас. Щоб вони могли їх сприймати лише як історію. Насамперед це слово руїни «. «Але також — «сирена», «повітряна тривога», «комендантська година», «блокпост», «колючий дріт». І слово «міни»», — сказав глава держави.

Нагадаємо, напередодні президент надихнув українців, підтвердивши новину про те, що США все ж таки зважилися поставити нам сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS, а Швеція надасть новий пакет оборонної допомоги.

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