Українка Ірина Деха стала триразовою чемпіонкою Європи

Блискуче виступив на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у столиці Албанії Тирані дует українських атлеток Ірина Деха та Аліна Марущак, який зібрав у ваговій категорії до 81 кг на двох шість медалей — три золоті, дві срібні та одну бронзову. Слідом за харків'янкою Марією Гангур її землячка Деха стала абсолютною чемпіонкою Європи, а Марущак, яка представляє Хмельницьку область, взяла велике «срібло».

Тепер уже триразова переможниця європейських першостей 26-річна Ірина Деха (раніше спортсменці не було рівних у 2016 та 2021 роках у вагових категоріях до 75 та 76 кг) найбільше підняла у ривку — 116 кг, стала першою у поштовху — 137 кг, вигравши в підсумку з великим відривом абсолютний залік (253 кг).

У свою чергу, чемпіонка світу та Європи-2021 Аліна Марущак стала другою у ривку (108 кг) та третьою у поштовху (127 кг), з 235 кг у сумі випередивши туркеня Ділару Нарін (232 кг) та здобувши «срібло».

Ірина Деха (у центрі) та Аліна Марущак (ліворуч) на п'єдесталі пошани європейської першості в Тирані

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи у Тирані наші атлетки вже здобули 14 медалей, сім з яких — золоті. На п'єдестал пошани підіймалися п'ять українок: «золото» здобули Ангеліна Ломачинська (ривок, до 49 кг), Каміла Конотоп (поштовх, до 55 кг), Марія Гангур (ривок та сума, до 64 кг) та Ірина Деха (ривок, поштовх та сума до 81 кг); «срібло» — Ангеліна Ломачинська (сума, до 49 кг), Каміла Конотоп (сума, до 55 кг), Аліна Марущак (ривок та сума, до 81 кг): «бронзу» — Ангеліна Ломачинська (поштовх, до 49 кг), Марія Гангур (поштовх, до 64 кг) та Аліна Марущак (поштовх, до 81 кг).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка України з важкої атлетики Аліна Перегудова разом із матір'ю загинули під ворожими обстрілами.

Фото Федерації важкої атлетики України

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