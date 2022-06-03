На Донецькому напрямку рашисти зосереджували основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк, де під прикриттям вогню артилерії вели штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Росіяни мають частковий успіх, активні бойові дії тривають.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, підбиваючи підсумки сотого дня протистояння українського народу широкомасштабному вторгненню росії.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Сіверському ознак створення ударних угруповань не виявлено. Противник завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському основні зусилля ворога зосереджені на стримуванні просування наших військ у напрямку державного кордону. Триває розвідка з метою пошуку слабких місць в обороні ЗСУ та визначення подальших напрямків активних дій.

На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. Намагався вести наступ у напрямках на Барвінкове та Святогірськ, але успіху не мав.

На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк, вів наступ у напрямках Бахмуту, Соледар та Лисичанська. Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання.

На Південнобузькому ворог обороняється, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції.

«За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування ДРГ. Перевага надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що у 100-й день повномасштабного вторгнення росії українські журналісти опублікували відкрите звернення до світу з закликом не зволікати з наданням військової допомоги Збройним силам України та об’єднатись задля боротьби з кривавим режимом володимира путіна.

Фото Генштаба ЗСУ

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