34.74 / 35.86 36.82 / 38.32
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Війна з рф може закінчитися «парадоксально швидко»: у Зеленського назвали причину

10:07 4 червня 2022
Війна з рф може закінчитися «парадоксально швидко»: у Зеленського назвали причину

Завдяки тому, що всередині росії розгорається свій конфлікт, війна може завершитися несподівано швидко. Таку думку в ефірі телемарафону висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Війна може бути парадоксальною. Тобто будь-якої миті вона може закінчитися, але обов'язково на умовах України. Вона може закінчитися і за місяць, а може закінчитися до зими. Тому що війна — це не лише математика на полі бою. Сьогодні, на жаль, на сході є певна концентрація ресурсів росіян, насамперед техніки та військових, і, безумовно, дуже інтенсивні бойові дії. Завтра ми матимемо більше ресурсів, з якими нам допоможуть наші партнери. Тоді математика буде іншою. Але, крім математики, війна ще має свою психологію. Багато факторів впливають на внутрішній світ у Росії», — зазначив Подоляк.

Серед таких чинників Подоляк називає те, що представники еліт росії «вже сьогодні ізгої» і перебувають під потужним санкційним тиском.

«Все це продукує внутрішню паніку, точаться конфлікти. Багато таких факторів можуть призвести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться», — зазначив він.

Також на швидке завершення війни може вплинути факт отримання українськими військовими зброї, яка дозволить розпочати інтенсивний контрнаступ.

«Коли ми отримаємо достатню кількість зброї? Найближчим часом. І ви це побачите, як тільки почнеться інтенсивніший контрнаступ з нашого боку. Сьогодні ми також маємо окремі контрнаступи. Але як тільки ми отримаємо все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І Збройні сили нарешті зможуть довести росії, що „друга армія“ знаходиться в іншій географічній точці планети», — сказав він.

Він наголосив, що Україна вже почала отримувати зброю від партнерів.

«Але це питання часу. Ми хотіли б все отримати ще місяць тому, щоб зменшити кількість загиблих. Європа приймає рішення більш поступово, ніж нам хотілося б» , — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні США та ЄС остаточно затвердили нові санкції проти росії, проте очікуване ембарго на імпорт російської нафти європейці зробили обмеженим.

858

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Часник

Жовтіють кінчики листя часнику та цибулі: у чому причина та як її усунути

Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Намічається перелом: ведичний астролог назвав дату припинення бойових дій в Україні

Намічається перелом: ведичний астролог назвав дату припинення бойових дій в Україні

Банківська картка

Що буде з виплатою пенсій у червні: у ПФУ зробили важливу заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.