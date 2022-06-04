Війна з рф може закінчитися «парадоксально швидко»: у Зеленського назвали причину

Завдяки тому, що всередині росії розгорається свій конфлікт, війна може завершитися несподівано швидко. Таку думку в ефірі телемарафону висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Війна може бути парадоксальною. Тобто будь-якої миті вона може закінчитися, але обов'язково на умовах України. Вона може закінчитися і за місяць, а може закінчитися до зими. Тому що війна — це не лише математика на полі бою. Сьогодні, на жаль, на сході є певна концентрація ресурсів росіян, насамперед техніки та військових, і, безумовно, дуже інтенсивні бойові дії. Завтра ми матимемо більше ресурсів, з якими нам допоможуть наші партнери. Тоді математика буде іншою. Але, крім математики, війна ще має свою психологію. Багато факторів впливають на внутрішній світ у Росії», — зазначив Подоляк.

Серед таких чинників Подоляк називає те, що представники еліт росії «вже сьогодні ізгої» і перебувають під потужним санкційним тиском.

«Все це продукує внутрішню паніку, точаться конфлікти. Багато таких факторів можуть призвести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться», — зазначив він.

Також на швидке завершення війни може вплинути факт отримання українськими військовими зброї, яка дозволить розпочати інтенсивний контрнаступ.

«Коли ми отримаємо достатню кількість зброї? Найближчим часом. І ви це побачите, як тільки почнеться інтенсивніший контрнаступ з нашого боку. Сьогодні ми також маємо окремі контрнаступи. Але як тільки ми отримаємо все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І Збройні сили нарешті зможуть довести росії, що „друга армія“ знаходиться в іншій географічній точці планети», — сказав він.

Він наголосив, що Україна вже почала отримувати зброю від партнерів.

«Але це питання часу. Ми хотіли б все отримати ще місяць тому, щоб зменшити кількість загиблих. Європа приймає рішення більш поступово, ніж нам хотілося б» , — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні США та ЄС остаточно затвердили нові санкції проти росії, проте очікуване ембарго на імпорт російської нафти європейці зробили обмеженим.

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