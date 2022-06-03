У березні на путіна було скоєно замах, а у квітні він пройшов курс лікування від раку — американська розвідка

У квітні президент росії володимир путін пройшов курс лікування від раку. До того ж у нього прогресуюча форма онкологічного захворювання. А в березні на путіна було скоєно замах. Така сенсаційна інформація міститься в секретній доповіді американських розвідслужб, що було складено наприкінці травня.

Документ потрапив у розпорядження редакції популярного американського тижневика Newsweek. У четвер, 2 червня, видання опублікувало коментарі трьох представників розвідувальної спільноти США. На умовах анонімності всі три підтвердили цю інформацію. Проте жодних деталей вони не розповідали.

«Хватка путіна сильна, але вже не абсолютна. За весь час його правління у Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби. Усі відчувають, що кінець близький», — заявив один зі співрозмовників Newsweek.

Видання називає лише пости, які займали або займають ці джерела — представник Управління директора Національної розвідки США (ODNI), відставний старший офіцер ВВС і співробітник розвідуправління Пентагону (DIA).

Ці люди наголошують, що жорстка ізоляція, в якій путін перебуває вже понад два роки (з початку пандемії коронавірусу), ускладнює американським спецслужбам дати точну оцінку стану його здоров'я.

«Одне з найкращих джерел нашої розвідінформації — контакти путіна з третіми особами. І воно значною мірою вичерпалося внаслідок війни в Україні. У путіна було мало зустрічей з іноземними лідерами. Ізоляція путіна підвищила рівень спекуляцій», — пояснив співробітник DIA.

«Ми маємо пам'ятати про те, який вплив має прагнення прийняти бажане за дійсне. Не знаю, засвоїли ми чи ні цей важкий урок після того, що було з Усамою бен Ладеном та Саддамом Хусейном», — зазначив колишній офіцер ВВС.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», з початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну з'являлося безліч версій щодо стану здоров'я путіна. При цьому всі посилалися досі на російські джерела на кшталт розслідувального видання «Проєкт» або Telegram-каналу «Генерал СЗР».

Кремль офіційно ці повідомлення майже не коментує. Лише наприкінці травня глава МЗС росії сергій лавров в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 жорстко спростував інформацію про поганий стан здоров'я путіна. Він заявив, що президент щодня з'являється на публіці або перед телекамерами, і це дає можливість усім переконатися в тому, хто почувається добре, а хто хворий.

Раніше британські ЗМІ з посиланням на британську розвідку написали про те, що путін може бути мертвим, а його недавні появи в медіа, ймовірно, були записані раніше.

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