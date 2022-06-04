Повторює помилки Гітлера весни 1945-го року: Жданов про дії путіна щодо зміни керівництва «спецоперації»

Взявши в свої руки керівництво «спецоперацією» і постійно змінюючи вищих офіцерів, президент росії володимир путін йде шляхом нацистського диктатора Адольфа Гітлера, який навесні 1945 року намагався змінити хід війни, щотижня міняючи фельдмаршалів. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

«До речі, ось ця ситуація із частою зміною полководців повністю відповідає весні 1945 року, коли Гітлер змінював щотижня фельдмаршалів, сподіваючись, що кожен новий ним призначений фельдмаршал у найкоротші терміни змінить перебіг військової кампанії», — розповів Жданов.

При цьому експерт вважає, що ситуація зі зміною керівників «спецоперації» грає на руку Україні, оскільки вносить плутанину і сум'яття в лавах військ. Крім того, у Росії вже піддають репресіям воєначальників другого-третього ешелону, що дестабілізує дії військового керівництва та змушує кожне наступне «покоління» воєначальників замислитися про свою можливу долю.

Як відомо, у кремлі вже встигли знайти заміну «сирійському м'яснику» олександру дворникову, який був призначений у квітні: замість нього угрупуванням військ росії в Україні вже тиждень командує генерал геннадій жидко. Він був колишнім командувачем Східного військового округу, а раніше був начальником штабу угруповання збройних сил російської федерації в Сирії.

Як писали «ФАКТИ», у квітні володимир путін пройшов курс лікування від раку. При цьому у нього прогресуюча форма онкологічного захворювання. А в березні на путіна було скоєно замах. Така сенсаційна інформація міститься в секретній доповіді американських розвідслужб, складеній наприкінці травня.

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