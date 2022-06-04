«Обдурила» маму та дядька Мурата: наречена колишнього чоловіка Ані Лорак показала, як проходить їхній сімейний відпочинок (відео)

«Київська візажистка» Лілія Реус зараз перебуває за межами України, де насолоджується відпочинком у товаристві доньки Олександри та нареченого, колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу.

На щастя, у світі ще залишилося чимало місць, де не ведуться бойові дії, де можна спокійно ніжитися на сонці і влаштовувати «запливи» в басейні.

Саме цим, власне, і займається Лілія.

"Кайф", "Краса", - пишуть фоловери жінки, відзначаючи пост серцечками.

А на іншому відео Лілія показала, як майбутнє сімейство разом грає в басейні, і при цьому Олександра спритно "обдурила" маму і дядечка Мурата.

Вона вдала, що збирається стрибнути разом з ними у воду, а потім зненацька зробила крок назад, і дорослі стрибнули у воду самі.

«Коротко про наш відпочинок», — підписано пост.

«Класні та позитивні, я у свої 40 теж люблю так по-дитячому дуріти», — пишуть коментатори.

Нагадаємо, у Туреччині Мурат представив наречену своїй рідні .

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