Президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні згадав про обстріл російськими військами Святогірської лаври, де було знищено одну зі святинь — Всехсвятський скит.

«Це одна з трьох лавр України. Це лавра Української православної церкви, яку в москві досі вважають пов'язаною з російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалити все: православні церкви, як і все інше в Україні», — сказав він.

Президент зазначив, що було знищено або пошкоджено 113 українських церков. «Мені було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про руйнування монастиря. Насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані. Вони звинувачують українців. Хоча ченці та миряни у Святогір'ї бачили, що це російська артилерія. Вважаю, що ця брехня пропагандистів, цей обстріл і підтримка православних ієрархів в росії агресії проти України — все це має спонукати Українську православну церкву зробити висновки. До більш рішучих висновків та чіткого осуду кожного з тих, хто потурає агресії», — зазначив президент і додав, що українські дипломати зроблять усе можливе, щоб про цей злочин окупантів дізналися у світі.

За його словами, країна-агресор свідомо та систематично руйнує українську культурну та історичну спадщину, соціальну інфраструктуру, будинки, а також все, що необхідно для нормального життя.

«Держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишитися з ООН, начебто нічого не сталося. Статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, і ЮНЕСКО не є місцем для варварів» , — сказав Зеленський і додав: «Російська армія може припинити спалювати церкви. Російська армія може перестати знищувати міста. Російська армія може перестати вбивати дітей. Якщо одна людина в москві дасть наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для всього світу».

Нагадаємо, що вранці 5 червня рашисти завдали потужного ракетного удару по Києву.

Фото Офісу президента України

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