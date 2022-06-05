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Гроші

Кабмін визначився з цінами на газ на опалювальний сезон: скільки доведеться платити за тепло вже восени

10:36 5 червня 2022
Засідання Кабміну

Уряд у межах підготовки до опалювального сезону визначився з цінами на газ для ТЕЦ, ОСББ та інші виробників тепла — вони отримуватимуть «блакитне» паливо за фіксованою ціною.

«Ціна буде зафіксована на рівні 7 400 грн за тисячу кубометрів. Це дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для людей», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Профільним міністерствам доручено протягом місяця з місцевою владою підготувати плани проходження опалювального сезону у деокупованих населенних пунктах.

Нагадаємо, що раніше заступниця міністра громад та територій Наталія Хоцянівська повідомляла, що споживачі, які були вимушені уїхати з дому більше, ніж на 30 днів, можуть звернутися до постачальників комунальних послуг, щоб їм не робили нарахування. Йдеться про домівки, які не обладнані лічильниками. Там, де лічильники є, показники треба передавати, навіть якщо вони й не змінювалися. Втім, платню за опалення нараховуватимуть навіть тим, кого довго немає вдома.

Фото КМУ

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