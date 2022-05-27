В Україні підвищуються ціни на газ: що буде з тарифами для населення

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» з 1 червня встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Проте на тарифах для населення це не позначиться, запевнили в «Нафтогазі».



«Інформація, яка була поширена у низці засобів масової інформації щодо того, що „в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі“, є маніпулятивною», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в НАК, 10 травня Кабінет міністрів схвалив проект закону, який, серед іншого, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ та тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

«Законопроект, який прийняв уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використана для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами, зокрема для ТКЕ», — йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби НАК, цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватися за новими цінами на газ із «Нафтогазом» та погасити прострочену заборгованість.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» у рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) більш ніж утричі до 29,392 тис. гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів. Це дозволить зберегти ціни на газ для населення на рівні близько 8 гривень за кубометр до 1 жовтня.

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