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Україна

Питна вода в Маріуполі тепер лише за записом, місто перетворюють на гетто для українців, — радник мера

10:58 5 червня 2022
Питна вода

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області є проблеми з питною водою — для її отримання треба записатися в чергу. Про це пише в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

«Маріуполь. На зараз. Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина — падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини — літню спеку. Гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено. Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через „роботу“. Практика їжа за роботу поновилася. Молодь змушують записуватись в „дружини“ та допомогати мобільним патрулям, у т.ч. у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію „днр“. Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у Маріуполі окупаційна «влада» хоче не тільки «деукраїнізувати» дітей, змусивши їх все літо готуватися до навчання за російською шкільною програмою, а й виселяти мешканців міста з будинків.

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