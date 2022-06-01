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Дають два тижні на пошук житла: окупанти збираються масово виселяти мешканців Маріуполя, — радник мера

11:32 1 червня 2022
Зруйновані будинки у Маріуполі

У Маріуполі окупаційна «влада» хоче не тільки «деукраїнізувати» дітей, змусивши їх все літо готуватися до навчання за російською шкільною програмою, а й виселяти мешканців міста з будинків.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх обстрілів. Вони обходять уцілілі квартири та попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення.

Так, людей похилого віку планують розселити у приміщенні гуртожитків, а в їхні квартири заселити тих, хто задіяний на роботах у порту, на заводі та на розборі завалів.

«Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення. Власників будівель, що йдуть під знесення, незалежно від стану квартир виселяють буквально на вулицю. На запитання, де жити, відповідають, що це не справа окупаційної влади. Таким чином оккупанти одночасно втілюють два сценарії — примус до депортації до росії та примус до роботи для працездатних», — зазначив Андрющенко.

Раніше радник маріупольського мера попереджав земляків, що в районі пунктів переходу державного кордону росії з Естонією облаштовані фільтаційні табори для українців, які намагаються виїхати з рф. За його словами, до таких таборів доставляють громадян України, яким було надано притулок у росії.

Ілюстративне фото із соцмереж

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