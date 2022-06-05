В окупованному Херсоні поширюються розмови, що фейковим злочинним «керівником силового блоку» планують оголосити ще одного колаборанта часів Януковича — бувшого керманича СБУ Олександра Якименка. Ця особистість доволі колоритна, оскільки, крім кримінальних проваджень від влади України, він традиційно звинувачується адептами «руського миру» у тому, що нібито «проґавив Майдан» у 2014 році.

«Олександр Якименко є за фахом військовим льотчиком та у 1991−1998 роках він служив у військовій частині Чорноморського флоту «подвійного підпорядкування» росії та України у кримському селищі Гвардійське. Але після розділу флоту нібито «звільнився» з армії та почав активно «займатися бізнесом» та водночас нібито займав, з 1999 року «оперативні посади» в СБУ, — повідомляють у Асоціації реінтеграції Криму. — Із 2007 до 2010 року Якименко «засвітився» як співробітник «внутрішньої безпеки» концерну «Міжрегіональний промисловий союз», бенефіціаром якого наразі є Рінат Ахметов. Тоді у вказаний період долю в концерні мав безпосередньо Віктор Янукович. Примітно, що до складу концерну, який досі є в Україні найбільш потужним приватним оператором вантажних залізничних перевезень, входить й «Керченський стрілковий завод». Його у 2015 році так звана «влада Криму» відмовилася «націоналізувати», заявивши що його власники нібито «йдуть на співпрацю». Втім, у 2017 році окупанти все ж злочинно «націоналізували» підприємство, після чого почали освоювати на ньому «замовлення» від російської залізниці, більш ніж на 700 мільйонів рублів.

Олександр Якименко за часів влади Віктора Януковича пішов на «кар'єрне зростання» та у 2010−2011 роках очолював управління СБУ в Севастополі, звідки був переведений керувати аналогічною структурою в Донецьку.

Пізніше у січні 2013 року став головою СБУ. Це було призначення з протекцією Олександра Януковича, який тим самим прагнув отримати максимальний контроль над фінансовими та торговельними потоками в Україні. Навіть російські пропагандисти у 2018 році називали Якименка часів його роботи в Севастополі як нібито «донецького», який курував насамперед «матеріальні питання, зокрема земельні», а у роботі «керувався принципом не заважай» та «у робочі питання не ліз». З 22 до 24 лютого 2014 року Якименко прибув у Севастополь, де нібито зустрічався із керівниками російських спецслужб та ексміністром оборони України колаборантом Павлом Лебедевим, після чого тривалий час переховувався у Лебедева в його сумнозвісному готелі «Аквамарін».

Таким чином Якименко є типовою маріонеткою російських спецслужб, скоріш за все — військової розвідки агресора, та якихось «талантів» за «фахом безпеки» ніколи не проявляв. Якщо окупанти дійсно будуть використовувати його у ролі злочинної маріонетки в окупованому Херсоні, то, скоріш за все, він буде слухняно виконувати завдання із протиправного «перерозподілу» ласого потужного бізнесу в регіоні на користь визначених Кремлем бенефіціарів".

Нагадаємо, в окупованому Херсоні «керівником поліції» став антимайданівець Володимир Ліпандін.

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