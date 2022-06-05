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Шоу-бізнес

«Біснуються від убогості та безсилля»: Макс Барських відреагував на провокаційний фейк росіян

14:35 5 червня 2022
Афіша

У Росії анонсують концерт українського співака Макса Барських після його різких заяв. Про це співак повідомив у Instagram.

«Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди виконуючи роботу на 2 з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягнете себе на дно!» — написав він.

Продюсер Барських Алан Бадоєв також прокоментував цей фейк у Instagram, висловивши жаль, що хтось постраждає, купивши квиток.

«А це вже не просто фейк… Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився)) А головне хтось постраждає купивши квиток. Адже ніякого концерту не може бути і звичайно не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь цей артист не про вас. Слухайте Газманова, наприклад», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Макс Барських різко відреагував на незаконні дії російського шоу-бізнесу. Артист чітко заявив про свою позицію та вимагав видалити свої композиції зі всіх музичних платформ.

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