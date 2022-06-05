Одним Кутузовим менше: на Донбасі ліквідовано чергового російського генерала

У мережі з'явилася інформація, що в Україні було ліквідовано ще одного російського генерала — Романа Кутузова.

Про це повідомляє InformNapalm, посилаючись на публікації в російських пабліках. Повідомляється, що генерал-майора Кутузова (позивний «Туман») було ліквідовано у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана («Штірліца»), російський генерал командував 1-м армійським корпусом бойовиків «ДНР».

Нагадаємо, що 22 травня командування Десантно-штурмовими військами ЗСУ повідомляло, що «в одному з районів виконання завдань» було збито ворожий Су-25. Російським пілотом, який не встиг катапультуватися, був генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев.

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