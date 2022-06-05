Україна U21 «всуху» розгромила Північну Македонію у Стамбулі: відеоогляд матчу

У неділю, 5 червня, молодіжна збірна України після розгромної перемоги над Фарерськими островами (4:0) провела у Стамбулі номінально домашній матч відбору на ЧЄ-2023 (U21) проти Північної Македонії.

Україна — Північна Македонія — 4:0 (В'юнник, 69, Судаков, 70, Ванат, 85, 90+4).

Україна: Нещерет, Сич, Таловєров, Боль, Вівчаренко, Бондаренко, Михайленко (Ванат, 65), Криськів (Желізко, 78), В'юнник (Брагару, 86), Судаков (Білошевський, 86), Супряга (Хлань, 79).

Підопічні Руслана Ротаня виходили на поєдинок, гарантувавши собі друге місце у групі. Оскільки лідируючу Францію «жовто-синім» навряд чи вдасться дістати за ігри, що залишилися, то матч із Північною Македонією, а також наступні з тією ж Францією та Вірменією фактично перетворювалися для наших хлопців на контрольно-товариські.

Матч пройшов за переваги наших хлопців. Зокрема, хороші можливості забити були у Судакова, В'юнника та Супряги, але тривалий час «жовто-сині» не могли відкрити рахунок. «Розпечатати» ворота суперника вдалося на 69-й хвилині, коли точним ударом із меж штрафного майданчика відзначився Богдан В'юнник. А незабаром підопічні Руслана Ротаня збільшили свою перевагу — Георгій Судаков завершив чудову комбінацію, фактично знявши питання про результат поєдинку. Після цього наші хлопці могли грати у своє задоволення, і забили ще двічі — спочатку Владислав Ванат видав справжній шедевр, накрутивши у штрафному майданчику кількох суперників та легко перекинувши воротаря, що кинувся в ноги, а перед самим фінальним свистком форвард оформив «дубль», реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером.

Зрештою, 4:0 — друга поспіль розгромна перемога України, що дозволяє зміцнити наші позиції в турнірній таблиці відбірної групи.

Становище команд у групі Н: 1. Франція — 22 очки (8 матчів); 2. Україна — 19 (8); 3. Сербія — 11 (9); 4. Фарерські острови — 9 (9); 5. Північна Македонія — 9 (10); 6. Вірменія — 3(8).

Додамо, що збірній України залишилося провести два матчі в рамках відбірного турніру. 9-го червня українці зіграють також у Стамбулі проти Франції, а 12-го поміряються на виїзді силами з Вірменією.

Фото УАФ

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