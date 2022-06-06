«Реальні герої серед нас»: Зеленський про зустріч із жителями Маріуполя

У неділю президент Володимир Зеленський, вишиванку якого продали за рекордну суму в США, побував у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де зустрічався з бійцями ЗСУ, військовою та місцевою владою, а також заслухав доповіді про ситуацію в регіонах.

Про це він розповів у своєму відеозверненні, записаному у тамбурі вагона.

Крім того, глава Української держави зустрівся із маріупольцями, які знайшли притулок у Запорізькій області.

Зеленський із маленькими маріупольчанами

Він уточнив, що більшість із них — це жінки без чоловіків: у деяких чоловіки на фронті, у деяких у полоні, у деяких загинули.

«Просто трагедія — ні вдома, ні близької людини. Але треба жити заради дітей. Реальні герої серед нас», — наголосив Зеленський.

Про відвідування військових під Бахмутом, у Лисичанську та Соледарі президент розповів досить коротко: мовляв, поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди та цінні подарунки.

Вручення нагород

Вручення бойового прапора

«Дещо привезли військовим. Про це докладно не буду, а дещо привезли від них вам — це… впевненість та міцність. Я бажаю їм здоров'я. Усім нам — перемоги», — зазначив він.

Нагадаємо, у попередньому зверненні глава держави розповів про черговий обстріл Святогірської Лаври, яка перебуває у «підпорядкуванні» УПЦ Московського патріархату.

Фото Офісу президента

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