Шикарну вишиванку Зеленського продали з молотка за 100 тисяч доларів

Вишита сорочка, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки, 19 травня, була продана на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів. Покупцем лоту стала юридична компанія Asters USA. Аукціон відбувся в п’ятницю 3 червня, в рамках презентації програми United 24, на території Українського Дому, у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки.

Як пояснюють організатори події, United 24 була створена для залучення коштів для допомоги Україні. Завдання фандрейзингової платформи — стати головним центром для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. Також усі благодійники можуть обрати конкретний проект для передачі коштів. Пожертви не підлягають оподаткуванню.

«Сполучені Штати — це перша країна в якій ми робимо офіційну презентацію платформи United 24. Символічно, що ця презентація відбувається на 100-й день російської війни проти України. Ukraine House виступив партнером цієї ініціативи в США. Відтак кошти на United 24 пересилаються через спеціальний рахунок Ukraine House. Люди які робитимуть пожертви отримають усі пільги в податковій сфері США, відповідно до місцевого законодавства», — розповіла посолка України в США Оксана Маркарова.

За словами української посолки, ідея створення спільної платформи на допомогу Україні виникла через велику кількість запитів на пожертви з усього світу.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх присутніх долучатись до нової програми.

«Руїни — це усе, що по собі залишають росіяни. Але людям потрібно кудись повертатися, — прямо зараз, сьогодні. Саме тому я ініціював спеціальну платформу United 24. Це не просто збір коштів, це іще один із способів довести Росії, що зло не переможе», — сказав Зеленський у форматі відеозвернення.

Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня. Також, «з молотка» пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку, в селищі Бородянка, що на Київщині.

Також були розіграні: прапор України із підписом президента Зеленського, вино яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами, поштові марки із цитатою українських військових на о. Зміїний та інші лоти.

Як писали «ФАКТИ», раніше флісову кофту кольору хакі президента України Володимира Зеленського, яка стала знаменитою на весь світ, тому що в ній він з'являється на зустрічах з лідерами західного світу, продали на аукціоні Christie's у Великій Британії за 90 тисяч фунтів стерлінгів (понад 3 млн гривень).

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