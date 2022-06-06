Мессі забив п'ять м'ячів та самотужки розгромив Естонію: відеоогляд матчу

Поки європейські збірні беруть участь у новому сезоні Ліги націй, національні команди країн Південної Америки планомірно готуються до фінальної частини чемпіонату світу, що пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.

Аргентина в іспанській Памплоні зіграла товариський матч із Естонією. Поєдинок став справжнім бенефісом шестиразового володаря «Золотого м'яча» Ліонеля Мессі. Відкривши рахунок у дебюті зустрічі ударом із пенальті, Лео згодом ще чотири рази засмучував воротаря суперника, а «альбі-селесте» здобули розгромну перемогу — 5:0.

Примітно, що Ліонель лише вдруге в кар'єрі забиває п'ять м'ячів в одному матчі. Уперше йому це вдалося в березні 2012-го, коли «Барселона» розгромила на «Камп Ноу» німецький «Байєр» у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів — 7:1. На повторення досягнення футболісту знадобилося 10 років…

Таким чином, Мессі з 86 голами за національну команду вийшов на четверте місце у списку бомбардирів збірних усіх часів, обійшовши легендарного Ференца Пушкаша. Попереду Лео тепер лише троє — його споконвічний конкурент португалець Криштіану Роналду (117), іранець Алі Даєї (109) та Мохтар Дахарі з Малайзії (89).

Зазначимо, що раніше Аргентина стала переможцем «Фіналісими» — першого в історії поєдинку між володарями Кубків Європи та Америки. «Альбі-селесте» в Лондоні на стадіоні «Уемблі» за присутності 87 тисяч глядачів розгромили Італію — 3:0 (Лаутаро, 28, Ді Марія, 45+1, Дібала, 90+4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі увійшов до топ-трійки головних багатіїв світу спорту, поступившись лише баскетболісту Леброну Джеймсу.

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