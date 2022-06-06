Олег Винник не «ховається від війни»: таролог розповіла, з якими проблемами зіткнувся народний улюбленець

Проблема «зникнення» популярного українського співака Олега Винника стурбувала не лише його фанатів та колег з артистичного цеху, а й багатьох українців.

Чи бачена справа — залишивши останню публікацію в Instagram 24 квітня (вітання з Великоднем) — Олег не лише не виходить на зв'язок на зв'язок із шанувальниками у соціальних мережах, але навіть не з'являється на концертах на підтримку України в Європі!

Але оскільки з моменту нападу на нашу країну путінських орків все більше українців прислухаються не лише до «казкаря» Олексія Арестовича, але й до «альтернативних джерел інформації» як от астрологів, езотериків та фахівців з карт Таро, то про долю Винника багато шанувальників співака починають ставити запитання і їм.

І ось, нарешті, одна з тарологів зробила розклад і розповіла про те, що може відбуватися із зіркою.



На думку Наталії, Олег Винник хворіє і намагається лікуватися за кордоном, а зовсім не ховається від призову в Україні.

«Якби це була ілюзія і вдавання, то випадали б карти „диявол“, „вдавання“, „хитрість“. Але у Винника на кожному кроці реально видна боротьба, його постійно супроводжують хвороби. Там реальна хвороба. Прямо проблема, яку він вирішує і бореться за себе» , — вважає експерт з Таро (дивіться фрагмент на відео, починаючи з 28:50).



Тому, закликає таролог, Винника «не треба обпльовувати», оскільки співак «не ховається від війни».

«Думаю, там справді є проблема», — вважає авторка прогнозу.

Нагадаємо, раніше українців повеселили розваги колишнього чоловіка Ані Лорак із новою родиною в Туреччині. При цьому Мурат і Лілія демонструють проукраїнську позицію, на відміну від Лорак.

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