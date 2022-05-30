«Ніде не чути»: Полякова та Єфросініна стурбувалися зникненням Винника

Популярний український співак Олег Винник, який на початку війни намагався достукатися до російських колег, більше місяця не виходить на зв'язок із шанувальниками у соціальних мережах, його не чути і не видно ні в Україні, ні в Європі. Останню публікацію в Інстаграм співак зробив 24 квітня, привітавши всіх із Великоднем.

Зникнення Винника стурбувало також Машу Єфросініну та Олю Полякову. Вони обговорили зникнення Олега в новому випуску програми «Дорослі дівчатка».

Полякова розповіла, що вони з Винником записали спільну пісню та зняли дорогий кліп «Довгоноге щастя». Через війну його прем'єру перенесли на невизначений час.

«Ми тільки з Винником записали дует і зняли неймовірно дорогий кліп, який мав вийти 8 березня. Звичайно ж, він не вийшов, і навряд чи, мабуть, вийде взагалі», — розповіла Полякова.

«Так, Винника ніде не чути», — погодилася Маша. Розвивати тему зникнення артиста вони не стали.



Тим часом стурбовані шанувальники засипають Винника питаннями в мережі, у коментарях цікавляться, чому він мовчить.

Вони припускають, що співак може перебувати в Німеччині, де має будинок.

Раніше Оля Полякова, яка вивезла доньок до Франції, вирушила до гастрольного туру США, де збирає кошти для України.

Маша Єфросініна із сином та донькою виїхала до Європи та розповіла, як війна змінила її життя.

504

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter