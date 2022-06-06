Красуня-українка Магучих перемогла на другому поспіль етапі «Діамантової ліги»: відео «золотого» стрибка
20-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих, яка стала віце-чемпіонкою «Діамантової ліги» сезону-2021, продовжує показувати успішні результати у стрибках у висоту й цього року.
Слідом за перемогою в американському Юджині з найкращим результатом сезону дніпрянка тріумфувала й у столиці Марокко — Рабаті. Наша співвітчизниця єдина з усіх учасниць стрибнула на 1,96 метра, і хоча планка на висоті 2,01 м не підкорилася Ярославі, і цього результату вистачило для того, щоб піднятися на найвищий щабель п'єдесталу.
Відео «золотого» стрибка Ярослави Магучих на 1,96 м
Зазначимо, що друге місце посіла ще одна українка Ірина Геращенко, а третьою стала австралійка Нікола Оліслагерс. Обидві спортсменки показали результат 1,93 м (для нашої співвітчизниці це був найкращий стрибок у сезоні), але Ірина посіла місце вище, оскільки під час змагань використала меншу кількість спроб.
Україна — на висоті!— НОК України (@OlympicUA) June 5, 2022
Синьо-жовтим став сектор для стрибків на висоту на четвертому етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко).
Ярослава Магучих — 1.96 м
Ірина Геращенко — 1.93 м
@matthewquine / @Diamond_League #НОК #Україна @WorldAthletics pic.twitter.com/em5txOienj
Додамо, що наступний етап «Діамантової ліги» пройде 9 червня в Римі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська красуня Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу в Сербії.
Фото НОК України126
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