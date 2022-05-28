Українка Магучих тріумфувала на «Діамантовій лізі» у США з найкращим результатом сезону (фото)

Українська красуня-легкоатлетка Ярослава Магучих, яка стала чемпіонкою світу в Сербії, виборола «золото» на черговому етапі «Діамантової ліги» сезону-2022, що пройшов у Юджині (США).

Наша співвітчизниця у секторі для стрибків у висоту єдиною з учасниць подолала планку на двометровій висоті (із другої спроби), і з найкращим результатом сезону впевнено обійшла суперниць.

«Стрибки були фантастичними. Я рада виступити на цьому стадіоні, тому що в липні тут пройде чемпіонат світу, буду рада повернутися на нього. Мені подобаються глядачі, вони дуже підтримують. Я планувала відкрити сезон, адже засумувала за змаганнями, цими відчуттям, цим задоволенням. Думаю, що 2 метри — хороший результат для відкриття сезону, сподіваюся, далі стрибатиму більше, ніж два метри», — поділилася своїми емоціями Магучих після виступу.

«Срібло» завоювала американка Вашті Каннінгем, третьою стала Надія Дубовицька з Казахстану — обидві стрибнули на висоту 1,93 м. Додамо, що ще дві українки в секторі не змогли дістатися до п'єдесталу — Ірина Геращенко фінішувала четвертою з результатом 1,90 м. Юлія Левченко стала восьмою, подолавши планку на висоті 1,80 м.

Нагадаємо, що на стартових етапах «Діамантової ліги» медалі завойовувала Марина Бех-Романчук, яка до Юджина не приїхала. У Досі уродженка Хмельницької області стала другою в потрійному стрибку, а у Бірмінгемі показала аналогічний результат уже у своїй основній дисципліні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги» сезону-2021.

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