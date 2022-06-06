Голоду у світі не буде: ЗМІ повідомили про погодження Україною, рф і Туреччиною схеми вивезення зерна з Одеси

Україна, росія та Туреччина погодили попередню схему виходу українських суден із зерном із порту Одеси, який опинився у російській блокаді поряд з іншими морськими портами України.

Про це російському пропутинському виданню «Известия» заявило джерело в уряді росії.

Зокрема, повідомляється, що розмінуванням у територіальних водах України займатимуться турецькі військові, вони ж супроводжуватимуть кораблі до нейтральних вод. Там судна зустрінуть російські кораблі та супроводжуватимуть їх до Босфору.

Поки що схема узгоджена тільки для Одеси. У парламенті Туреччини пояснили, що Анкара бере участь у цій операції, оскільки їй важливо врегулювати світову продовольчу проблему.

Згідно з повідомленням, Україна погодилася допустити у свої територіальні води турецькі судна для розмінування обумовленої частини акваторії та створення «зернового коридору».

«Турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять з порту під конвоєм турецьких кораблів до нейтральних вод Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі, щоб забезпечити їх безпечний прохід через Чорне море і не допустити провокацій. Така схема узгоджена з Туреччиною та Україною, залишилося деталізувати точний маршрут кораблів», — підкреслило джерело.

Зазначається, що «дорожню карту» затвердять вже 8−9 червня. Братимуть участь у переговорах і представники ООН.

Нагадаємо, в одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський попередив світ про катастрофічне зростання цін на світовому продовольчому ринку через війну в Україні. За його словами, вже в липні через дії путіна на країни Африки та Азії чекає голод, а на Європу — нова міграційна криза.

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