Зеленський попередив про катастрофічне зростання цін: вже у липні через дії путіна може настати голод

Війна росії проти України здатна призвести до катастрофічного зростання цін на продовольство. Ознаки цього лиха, яке невблаганно насувається на світ, виявляться вже у липні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед індонезійськими політиками.

Глава держави розповів про злочинні дії росії в акваторіях Чорного та Азовського морів. Країна-агресор перекрила доступ до портів та окупувала частину територій на півдні, через що порушилися логістичні маршрути, і експорт став неможливим.

«Наразі 22 млн тонн зернових знаходяться у сховищах, ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні. Вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом й інше продовольство можуть катастрофічно зрости. І вже урядам країн-експортерів продовольчих товарів доведеться приймати рішення щодо закриття експорту тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн, щоб утримати внутрішні ціни від вибухового зростання», — повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що ціни в магазинах зросли. Однак у липні, коли у багатьох державах закінчаться запаси торішнього врожаю, наближення катастрофи стане особливо очевидним. За словами Зеленського, бідних людей це призведе до злиднів, а середній клас втратить значну частину своїх коштів та заощаджень. У результаті у багатьох країнах може виникнути політичний хаос.

«І це я навів лише один аспект того, як війна, розв'язана росією, впливає на весь світ. А таких аспектів, окрім загрози голоду та хаосу, справді багато», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Британії заявили, що зростання цін на продовольство може виявитися страшнішим за енергетичну кризу.

У тому числі у зв'язку з цим Зеленський закликає світову спільноту домагатися від росії розблокування морського експорту українського зерна.

Тим часом, росія шантажує західні країни — вона заявила про готовність відкрити морські шляхи для експорту продукції в обмін на зняття санкцій. За даними ЗМІ, в ООН запропонували частково погодитись на такий крок. Зараз Європа та США працюють над планами щодо вивезення українського зерна. Туреччина також домовляється про коридори для експорту. А Великобританія вже заявила про готовність супроводжувати зерновози, які пливтимуть із України.

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