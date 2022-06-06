«Україна переможе за будь-яких умов»: зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко звернулася до шанувальників

Зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко вийшла на мітинг у Мюнхені на підтримку України. Вікторія показала в Інстаграм фото масштабної акції та розповіла, як українці підтримують одне одного за кордоном.

«На мітингу в Мюнхені підійшла незнайома дівчина, щоб обійняти. Плакали… Почуття було, наче ми одне ціле. Так і є, ми одне єдине, ми — Україна», — пише Вікторія.

За її словами, зараз, як ніколи, всі прагнуть миру, світлого майбутнього своєї країни, світла та неймовірних можливостей для нашої улюбленої мирної землі. Про це говорить Вікторія із усіх майданчиків.

«Не знаю, чи в мене виходить пояснити те, що відчуваю, але думаю, кожен українець розуміє, про що я.

Україна переможе за будь-яких умов, бо є за нами не тільки правда, а й величезна сила нашого коріння, про яке ще писали Тарас Шевченко, Леся Українка, Василь Стус, Ліна Костенко…

Українці — велична нація зі своєю багатогранною історією.

Нас ніколи не зламати.

Ми прагнемо справедливості, незалежності, волі, віри та чесності.

Україна — це свобода!», — пише Булітко.

Актриса подякувала ЗСУ та закликала співвітчизників виходити на мітинги за кордоном.

«Це також дуже важливо і це працює. Якщо громадянам щось потрібно і важливо, вони виходять на вулицю, про це пише преса, це бачать політики, що людям щось важливо, що проблему не можна замовчувати — починають думати та діяти», — закликає Вікторія.

Раніше Вікторія Булітко взяла участь у благодійному концерті у Польщі.



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