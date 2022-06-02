Наталка Денисенко назвала Оксану Байрак зрадницею та пояснила, чому не вірить «голубам миру»

Акторка Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик вступив до ЗСУ та зі зброєю в руках захищає країну від рашистів, назвала режисера Оксану Байрак зрадницею та пояснила, чому не вірить «голубам миру».

За словами Денисенко, вона не розуміє, як можна говорити про «братський народ», підтримувати риторику Кремля про націоналістів, коли Росія напала на Україну, щодня вбиває мирних жителів і знищує наші міста. Байрак просто цього не помічає? Акторка вважає таку позицію зрадницькою.

Наталка каже, що на початку війни писала багатьом колегам, зокрема й Байрак.

«Оксана Байрак мене заблокувала одразу, коли я їй написала ще на початку війни: „Що ви кажете?“. Вона заявляє, що Україна винна у цій війні. І „ми повинні бути з братнім народом разом“ і таке інше. Цим уже мають займатися СБУ. Якщо людина заявляє, що Україна має бути окупована росією, то за це має бути кримінальна відповідальність, бо це є зрада державі. Я не знаю, як це назвати інакше. І нічого не змінилося. Це куленепробивні люди. Однак зараз уже потроху в росії „розкриваються карти“ і багато хто починає щось розуміти», — сказала Наталка Денисенко в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Акторка підтримує ініціативу ввести візовий режим з росією.

«Я все одно вважаю, що не тільки для „людей мистецтва“, а й для всіх без винятку росіян потрібно запровадити жорсткий візовий режим. Щоб вони не мали права сюди приїжджати. Тільки якщо у них є, наприклад, близькі родичі. І якщо давати якусь візу, то на короткий термін… І щоб це було під пильним наглядом СБУ… Не можна пускати цих людей до нашої країни, їм нічого тут робити… Вони нас ненавидять… Ми їх ненавидимо зі зрозумілих причин, бо геноцид українського народу відбувається зараз. А вони нас чого? Я припускаю, що, можливо, є хороші росіяни, але нехай вони живуть не в Україні», — емоційно висловилася Денисенко.

Наразі актриса з маленьким сином повернулася до Києва і поступово повертається до роботи. Андрій Федінчик тим часом перебуває на службі. Денисенко зізналася, що чоловік після підготовки перебуває у секретному підрозділі. П'яту річницю весілля Наталка зустріла у розлуці із чоловіком.

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