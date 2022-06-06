«Діють на знищення нашої нації, історії»: продюсер «Антитіл», який боронить Україну, показав наслідки влучання ракет рф

Український гурт «Антитіла» поставив свою музичну кар’єру на паузу. Ще з початку війни вони боронять Україну, і зараз знаходяться в Харківській області. 5 червня клавішник та продюсер гурту Сергій Вусик опублікував фото знищеної внаслідок рашистських обстрілів лікарні у Золочеві, що неподалік обласного центру.

«Це була лікарня. Золочів. Харківська область. Я чув два дні тому вильоти цих ракет, — написав у соцмережі Вусик. — Була ніч, гроза, небо здригалось від грому і блискавки. Йшов дощ, і ми, перебуваючи на позиціях, чули, як над нами пролітало щось неприродне й велике. Зі спостережного пункту доповідали про вертикальний старт ворожих тактичних ракет з реактивним двигуном і їхній рух в напрямку Харкова. Перша, друга, третя… Ти нічого сам особисто не міг зробити, окрім підтвердження даної інформації своїм командирам. Запрацювала ворожа арта. Хаотично накриваючи наші позиції. Все мимо, але під її роботу чуємо доповідь про старт нових тактичних ракет, — «іскандер» або «точка-у», які розрізали нічне небо над нами. За одну годину з різних місць на півночі Харківщини було зафіксовано 12 пусків. І тільки сьогодні я вже знаю, куди прилетіла одна з них, випадково завітавши у свій день відпочинку в лікарню Золочева.

Терапевтичне відділення зруйноване повністю. Поруч ледь стоїть частина розтрощеного дитячого відділення. На місці падіння, біля величезної воронки, знайдено уламки ракети, на яких була дата — 1986 рік. Значить, це була «Точка-У», яка офіційно не стоїть на озброєнні рф, але стоїть в України. Рашисти ціленаправлено б"ють у цивільні споруди, в об"єкти критичної інфраструктури, у наші школи, дитячі садки й лікарні такими ракетами, аби приховати свої злочини. Діють на знищення нашої нації, нашої історії. Інакше це не назвеш. Але ми все бачили і чули, і зафіксували. На щастя, в цій лікарні в цю ніч ніхто не постраждав. Завчасно перевели всіх пацієнтів в інші приміщення і звільнили споруду, яку збудували ще о 1900 році.

Про місця падіння інших ракет мені поки невідомо. Надіюсь, всі живі і здорові".

Крім того, Сергій Вусик закликав українців підтримати 130-й батальйон ТРО, де він служить із колегами-музикантами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що лідер гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя та Ед Ширан випустили спільний кліп 2Step, у якому розповіли зворушливу історію про війну в Україні.

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