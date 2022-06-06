Франція ледь не зіпсувала ювілейний матч володарю «Золотого м'яча»: відеоогляди ігор Ліги націй

У понеділок, 6 червня, ігрова програма 2-го туру Ліги націй продовжилася сімома матчами. Нагадаємо, напередодні Португалія розгромила Швейцарію з «дублем» Криштіану Роналду, який оновив рекорд результативності серед гравців збірних, а Чехія на останній хвилині втратила історичну для себе перемогу над Іспанією.

Дивізіон А

Група 1

Хорватія — Франція — 1:1 (Крамарич, 83, з пенальті — Рабйо, 52).

Капітан «клітчастих» Лука Модрич проводив 150-й матч за національну команду. Фанати присвятили півзахиснику величезний банер, на якому написали: «Ти — наш капітан, ми — твій порт».

І французи ледь не зіпсували ювілейну гру володарю «Золотого м'яча» — на початку другого тайму гості вийшли вперед, але господарі змогли відігратися завдяки заробленому та реалізованому пенальті. Причому зробили це хорвати вже після того, як їхній капітан залишив поле.

Матч Австрія — Данія розпочався із затримкою в півтори годині через проблеми з електрикою в районі Відня, де розташований стадіон «Ернст Хаппель», і завершиться пізно вночі за київським часом.

Становище команд: 1. Австрія — 3 очки (1 матч); 2. Данія — 3 (1); 3. Франція — 1 (2); 4. Хорватія — 1 (2).

Дивізіон В

Група 2

Ісландія — Албанія — 1:1 (Торстейнссон, 49 — Сефері, 30).

Ізраїль — росія — матч скасовано

Становище команд: 1. Ісландія — 2 очки (2 матчі); 2. Ізраїль — 1 (1); 3. Албанія — 1 (1); 4. росія — 0.

Дивізіон С

Група 3

Словаччина — Казахстан — 0:1 (Дарабаєв, 26).

Білорусь — Азербайджан — 0:0. На 84-й хвилині вилучений Алієв (Азербайджан).

Становище команд: 1. Казахстан — 6 очок; 2. Словаччина — 3; 3. Білорусь — 1; 4. Азербайджан — 1.

Дивізіон D

Група 1

Латвія — Ліхтенштейн — 1:0 (Зюзінс, 73).

Андорра — Молдова — 0:0. На 44-й хвилині вилучений Стіне (Молдова).

Становище команд: 1. Латвія — 6 очок; 2. Молдова — 4; 3. Андорра — 1; 4. Ліхтенштейн — 0.

У вівторок, 7 червня, в рамках 2-го туру Ліги націй зіграють: дивізіон А — група 3: Італія — Угорщина, Німеччина — Англія; дивізіон В — група 3: Фінляндія — Чорногорія, Боснія та Герцеговина — Румунія; дивізіон С — група 1: Литва — Туреччина, Фарерські острови — Люксембург.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дідьє Дешам після смерті батька програв із Францією в Лізі націй півфіналісту Євро-2020.

Фото uefa.com

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