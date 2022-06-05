Чехія на останній хвилині втратила перемогу над Іспанією

Поки збірні Уельсу та України проводили фінальну дуель за путівку на чемпіонат світу, дев'ять матчів 2-го туру пройшли в Лізі націй, де напередодні фіналіст Євро-2020 Англія сенсаційно програла Угорщині, а Італія та Німеччина розписали «мирову».

Дивізіон А

Група 2

Португалія — Швейцарія — 4:0 (В. Карвалью, 15, Роналду, 35, 39, Жоау Канселу, 68).

Криштіану Роналду забив за національну збірну вперше із жовтня минулого року. Завдяки «дублю» у ворота Швейцарії п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» довів загальну кількість голів за збірну до 117-ти, продовжуючи бити рекорди результативності.

Чехія — Іспанія — 2:2 (Пешек, 4, Кухта, 66 — Гаві, 45+3, Мартінес, 90).

Чехія, пропустивши на останніх хвилинах кожного з таймів, не змогла вперше в історії обіграти Іспанію й тим самим перервати невтішну серію без перемог у матчах з піренейцями.

Положення команд: 1. Португалія — 4 очки; 2. Чехія — 4; 3. Іспанія — 2; 4. Швейцарія — 0.

Дивізіон В

Група 4

Сербія — Словенія — 4:1 (Мітрович, 24, Мілінкович-Савич, 56, Йович, 85, Радоньїч, 90+2 — Стоянович, 30).

Швеція — Норвегія — 1:2 (Еланга, 90+2 — Холанд, 20, з пенальті, 69).

Новоспечений форвард «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд продовжує «штампувати» голи за збірну Норвегії. До 21 року бомбардир може похвалитися блискучими статистичними показниками в національній команді — 18 голів у 19 проведених матчах.

Становище команд: 1. Норвегія — 6 очок; 2. Швеція — 3; 3. Сербія — 3; 4. Словенія — 0.

Дивізіон С

Група 2

Кіпр — Північна Ірландія — 0:0.

Косово — Греція — 0:1 (Бакасетас, 36). На 72-й хвилині видалено Аліті, на 90+2-й — Мурич (обидва — Косово).

Становище команд: 1. Греція — 6 очок; 2. Косово — 3; 3. Північна Ірландія — 1; 4. Кіпр — 1.

Група 4

Гібралтар — Північна Македонія — 0:2 (Барді, 21, Ніколов, 84).

Болгарія — Грузія — 2:5 (Ілієв, 50, Стефанов, 83 — Давіташвілі, 4, Христов, 31, у свої ворота, Зівзівадзе, 52, Кварацхелія, 58, з пенальті, Вако, 70).

Становище команд: 1. Грузія — 6 очок; 2. Північна Македонія — 4; 3. Болгарія — 1; 4. Гібралтар — 0.

Дивізіон D

Група 2

Сан-Марино — Мальта — 0:2 (Бусуттіл, 59, Гіллом'є, 75).

У понеділок, 6 червня, у рамках 2-го туру Ліги націй зіграють: дивізіон А — група 1: Австрія — Данія, Хорватія — Франція; дивізіон — група 2: Ісландія — Албанія; дивізіон С — група 3: Словаччина — Казахстан, Білорусь — Азербайджан; дивізіон D — група 1: Латвія — Ліхтенштейн, Андорра — Молдова,

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дідьє Дешам після смерті батька програв із Францією у Лізі націй півфіналісту Євро-2020.

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