Дідьє Дешам після смерті батька програв з Францією в Лізі націй півфіналісту Євро-2020 (відео)

У п'ятницю, 3 червня, ще 14 команд стартували у новому розіграші Ліги націй, в якій збірна України стартує 8 червня (в гостях з Ірландією) та проводитиме домашні матчі у польській Лодзі. Нагадаємо, що напередодні збірна Іспанії не змогла обіграти команду Португалії з Кріштіану Роналду.

Дивізіон А

Група 1

Франція — Данія — 1:2 (Бензема, 51 — Корнеліус, 68, 89).

За кілька днів до поєдинку на «Стад де Франс» головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам змушений був покинути тренувальний табір команди через смерть батька. Щоправда, до гри з данцями фахівець повернувся на тренерський місток чемпіонів світу, але привести своїх підопічних до перемоги над півфіналістом Євро-2020 не зміг. Більше того, «триколірні», пропустивши другий м'яч на 89-й хвилині, зазнали поразки та ще й втратили через травму лідера атак Кіліана Мбаппе, якого довелося замінити в перерві.

Додамо, що данцям у грі в Сен-Дені не зумів допомогти стовп оборони «Челсі» Андреас Крістенсен, у сім'ї якого ось-ось має народитись дитина.

Хорватія — Австрія — 0:3 (Арнаутович, 41, Грегорич, 54, Забітцер, 57).

Група 4

Бельгія — Нідерланди — 1:4 (Батшуайї, 90+3 — Бергвейн, 41, Депай, 51, 66, Дамфріс, 62).

Півзахисник «Тоттенхема» Стевен Бергвейн, який започаткував розгром екслідера рейтингу ФІФА команди Бельгії в Брюсселі, у чотирьох останніх матчах за збірну Нідерландів забив п'ять м'ячів.

Дивізіон С

Група 3

Білорусь — Словаччина — 0:1 (Суслов, 61).

Казахстан — Азербайджан — 2:0 (Аїмбетов, 50, 60).

Дивізіон D

Група 1

Латвія — Андорра — 3:0 (Улдрікіс, 9, 77, Ікауньєкс, 85, з пенальті).

Ліхтенштейн — Молдова — 0:2 (Миколаєску, 5, Болохан, 90+2).

У суботу, 4 червня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 3: Італія — Німеччина, Угорщина — Англія; дивізіон В — група 1: Вірменія — Ірландія, Туреччина — Фарери; група 3: Фінляндія — Боснія та Герцеговина, Чорногорія — Румунія; дивізіон С — група 1: Литва — Люксембург.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі фінальний матч за путівку на чемпіонат світу Уельс — Україна.

Фото uefa.com

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