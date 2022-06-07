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Спорт

«Перд*к горить? Г*ндон»: Андрій Ярмоленко жорстко відповів пропагандисту з росії

9:24 7 червня 2022
Андрій Ярмоленко

Другий бомбардир в історії збірної України Андрій Ярмоленко, автогол якого у матчі з Уельсом (0:1) залишив національну команду без путівки на ЧС-2022, жорстко відповів пропагандисту російського телеканалу «Матч» Антону Анісімову, котрий разом із гостями студії програми «Є тема» ображав Україну після перемоги «жовто-синіх» у півфіналі плей-оф над Шотландією (3:1) .

«Перд*к горить? Г*ндон», — написав лідер нашої збірної в соцмережі, додавши два смайлики, що сміються.

Нагадаємо, що після успіху збірної України в Глазго Анісімов назвав Олександра Зінченка «божевільним», а один із гостей студії порівняв нашу національну команду з дивізією СС «Мертва голова» та побажав Україні «горіти в пеклі».

Тепер Анісімов пообіцяв відповісти Ярмоленко у своїй недопрограмі ще жорсткіше.

Нагадаємо, що той же Антон Анісімов після того, як збірну росії усунули від усіх змагань, і команда Польщі пройшла у фінал відбору плей-оф ЧС-2022 без боротьби, назвав поляків «мерзенними тварюками» та нарвався на відповідь з України.

Як відомо, наша збірна 8 червня у Дубліні матчем з Ірландією стартує у другому за силою дивізіоні Ліги націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти-мародери продають вкрадене екіпірування збірної України.

Фото uaf.ua

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