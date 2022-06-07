«Приїжджай до Києва, пошукаємо нацистів»: Леся Нікітюк звернулася до Лазарєва, який «переосмислив» війну

Телеведуча та волонтер Леся Нікітюк, яка організувала у Хмельницькому притулок для біженців, відреагувала на пост російського співака Сергія Лазарєва, який раптом «переосмислив» війну і «заспівав солов'єм» про те, як нацисти вісім років бомблять Донбас. Чому в Сергія кардинально змінилося сприйняття дійсності, здогадатися не важко. На початку анексії Криму співак в інтерв'ю Осадчій назвав його українським, а після пресингу в росЗМІ відхрестився від своїх слів. На початку російського вторгнення в Україну Лазарєв опублікував антивоєнний пост, закликав до миру, а потім раптом «прозрів». Війну він називає «спецоперацією», українців — нацистами, які вісім років бомбардують Донбас. Стандартні наративи кремля.

«Волонтери на Донбасі розповідають, що ЗСУ б'ють по живому — школах, лікарнях та житлових будинках… Чуєш ці розповіді і починаєш мислити, відчувати інакше. І починаєш думати: коли вже світ нарешті побачить та почує те, що відбувалося і відбувається ось уже багато років на Донбасі? Я переоцінив, переосмислив багато чого. Беру на піклування ще трьох дівчаток — жертв нацистських обстрілів», — пише тепер пропагандист Сергій і розповідає, як він допомагає українським дітям, які постраждали від війни.

Але чомусь він мовчить про тих дітей, які поховані просто у дворах в Ірпені, Бучі, Гостомелі, похованих під руїнами Драмтеатру в Маріуполі. За офіційними даними, рашисти вбили 263 дитини! І продовжують обстрілювати мирні міста та села, забираючи життя мирних українців.

Цинізм Лазарєва обурив Лесю Нікітюк. Вона запросила його до Києва, де співак неодноразово виступав та співав дифірамби публіці, разом пошукати нацистів.

Також Лесі пишуть підписники з так званих «ДНР» і розповідають зовсім іншу історію, не нав'язану російською пропагандою, а ту, яку переживали та переживають самі.

«Сергію, а от у мене люди, 600 біженців з Донецької області, інше кажуть! Може, зустрінемося обговоримо? Приїдь до Києва, будемо разом нацистів шукати! І є фото Насті? І контакти цього фонду з Донбасу? «- звернулася до Лазарєва Леся.

Лицемірство Лазарєва зачепило багатьох підписників Нікітюк.

«Я не можу це читати. Як так можна. Я з Маріуполя, і це страх. Росія вбила моє місто, моє життя. Як він таке може писати?» — пишуть Лесі в коментарях.

Раніше Леся Нікітюк випустила патріотичну пісню «Цей сон», в якій озвучила головну мрію українців.

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