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Просять, вимагають, загрожують: розвідка розповіла, як в росії «обробляють» родичів загиблих моряків з крейсера «Москва»

16:09 7 червня 2022
Крейсер «Москва»

Родичів російських моряків, які загинули на крейсері «Москва», який відправили на дно Чорного моря українські ракети «Нептун», всіляко змушують приховувати інформацію.

За даними української військової розвідки, з сім'ями та рідними членів екіпажу працює спеціальна група психологів, медиків та юристів: «Основна мета групи — унеможливити витік інформації про загиблих і зниклих безвісти окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх рідних, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають загрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням».

У ГУР Міноборони України, зокрема, розповіли, що під час зустрічі командувача чорноморським флотом рф з родичами загиблих моряків Будинок офіцерів флоту в Севастополі охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецназівців. Частина родичів на знак протесту на зустріч із командуванням флоту не прийшла.

Нагадаємо, що батько солдата-строковика, який служив на «Москві», обурювався, що йому не повідомляють про долю сина, заявляючи, що той «зник безвісти».

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