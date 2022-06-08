У росії назвали умову для зустрічі Зеленського і путіна

У росії вирішили зняти з себе звинувачення в небажанні відновити переговори з Україною і висунули умову для зустрічі президентів двох країн.

Його озвучив під час прес-конференції в середу, 8 червня, глава МЗС країни сергій лавров, який перед початком агресії рашистів запевняв, що вона в жодному разі не відбудеться.

Його слова наводять росЗМІ.



«Ми багаторазово все це пояснювали. Зеленський хоче зустрічі заради зустрічі. У нього сім п'ятниць на тижні. Він заявляв уже неодноразово: я розмовлятиму, переговори відновимо, тільки якщо росіяни приберуть свої контингенти на лінію 24 лютого. Але це несерйозний підхід, до того ж повністю суперечить тим ініціативам, які українська делегація сама висувала 29 березня тут же, у Стамбулі», — сказав лавров.

За словами «дипломата», необхідно, щоб переговірні команди відновили роботу.

Також «головний брехун кремля» заявив про готовність росії провести чотиристоронню зустріч із вивезення українського зерна Чорним морем. Іншими учасниками зустрічі, за його словами, мають стати Україна, Туреччина та ООН.

«Про додаткові зустрічі у Стамбулі — ми до таких зустрічей готові. Ми цінуємо зацікавленість ООН у тому, щоб якимось чином підключатися, позначити свою присутність. Але, відверто кажучи, окрім якогось символізму це нічого не додасть», — заявив він.

Відомо, що сьогодні в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії та Туреччини Сергія Лаврова та Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів та вивезення зерна Чорним морем. Раніше з лавровим стався конфуз: він змушений був скасувати свій візит до Сербії, оскільки Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака Лаврова відповідно до санкцій ЄС. Цей демарш викликав черговий сплеск істерії на російських ток-шоу, що бризкали ненавистю.

А раніше президент Зеленський на прес-конференції назвав «найпотужнішою» гарантією безперешкодного експорту зерна з України зброю, яка має бути розміщена на узбережжі для розблокування наших водних коридорів.

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