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Події

«Замітають сліди»: рашисти вирішили засекретити дані щодо своїх втрат

21:40 8 червня 2022
знищена російська військова техніка

Прокремлівські сайти масово почали видаляти сторінки пам'яті військовослужбовців, які загинули під час війни в Україні. Причиною цього стало рішення Світлогірського суду Калінінградської області, він визнав ці дані державною таємницею. Про це повідомляє редакція челябинського сайту 74.RU, яка досить часто публікувала некрологи про загиблих окупантів.

«Суд розглянув позов військового прокурора 73-ї військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту, який зажадав визнати список загиблих в Україні військових, розміщений на 60.RU, інформацією, забороненою для поширення в російській федерації. Представник роскомнагляду підтримав думку прокуратури».

Після рішення суду десятки регіональних сайтів теж видалили публікації про вбитих рашистів.

Додамо, що, за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни знищили понад 31 тисячу окупантів з росії.

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