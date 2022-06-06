Понад 31 тисяча вбитих військових та маса знищеної техніки: названі втрати військ путіна в Україні (відео, інфографіка)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну війська втратили тут близько 31250 військових. При цьому лише за останню добу у боях було знищено понад сотню нелюдів-окупантів, передають у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім того, з 24 лютого загарбники на території України «утилізували»:
- танків — 1386 (5 протягом доби);
- бойових броньованих машин — 3400 (+8);
- артилерійських систем — 690 (+4);
- РСЗВ — 207 (+0);
- коштів ППО — 96 (+1);
- літаків — 211 (+1);
- вертольотів — 176 (+1);
- БПЛА оперативно — тактичного рівня — 551 (+3);
- крилатих ракет — 125 (+3);
- кораблів/катерів — 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2395 (+35);
- спеціальної техніки — 53 (+0).
Крім того, на Донбасі десантники збили російський гелікоптер «Алігатор» (Ка-52) із переносного зенітно-ракетного комплексу «Голка».
Уточнюється, що найбільше втрат окупанти зазнали на Слов'янському напрямі.
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Про те, як відбувається знищення техніки супротивника, бійці ЗСУ показали на відео.
Тому вже найближчим часом цифри втрат ворога зростуть.
Нагадаємо, президент Зеленський 5 червня побував на передовій на Донбасі та вручив нагороди українським воїнам.192
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