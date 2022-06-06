Понад 31 тисяча вбитих військових та маса знищеної техніки: названі втрати військ путіна в Україні (відео, інфографіка)

З початку повномасштабного вторгнення в Україну війська втратили тут близько 31250 військових. При цьому лише за останню добу у боях було знищено понад сотню нелюдів-окупантів, передають у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, з 24 лютого загарбники на території України «утилізували»:

танків — 1386 (5 протягом доби);

бойових броньованих машин — 3400 (+8);

артилерійських систем — 690 (+4);

РСЗВ — 207 (+0);

коштів ППО — 96 (+1);

літаків — 211 (+1);

вертольотів — 176 (+1);

БПЛА оперативно — тактичного рівня — 551 (+3);

крилатих ракет — 125 (+3);

кораблів/катерів — 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2395 (+35);

спеціальної техніки — 53 (+0).

Крім того, на Донбасі десантники збили російський гелікоптер «Алігатор» (Ка-52) із переносного зенітно-ракетного комплексу «Голка».

Уточнюється, що найбільше втрат окупанти зазнали на Слов'янському напрямі.

Про те, як відбувається знищення техніки супротивника, бійці ЗСУ показали на відео.

Тому вже найближчим часом цифри втрат ворога зростуть.

Нагадаємо, президент Зеленський 5 червня побував на передовій на Донбасі та вручив нагороди українським воїнам.

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