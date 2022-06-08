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Україна

«рф назавжди»: нардеп із Херсона виявився зрадником і підтримав «інтеграцію» з російськими фашистами

20:17 8 червня 2022
Нардеп Ковальов

Народний депутат України Олексій Ковальов, який залишився на окупованій території Херсонської області, перейшов на бік російських окупантів.

Визнання колаборант зробив у своєму Facebook, де зізнався, що був на «дуже важливому» для нього заході.

«По-перше, було заявлено, що росія тут серйозно і назавжди! Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель росії», — розповів він, маючи на увазі зустріч аграріїв Херсонської області з куратором путіна Донбасом сергієм кирієнком.

Ковальов не приховував, що крім аграрних питань, «обговорювали і статус Херсонської області». Після зборів, на думку колаборанта, «люди вийшли з усвідомленням, що росія нас чує і розуміє».

У свою чергу, спікер «Слуги народу» Юлія Палійчук, враховуючи заяву Ковальова у Faсebook, заявила, що нардепи «СН» звернуться до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандата народного депутата відповідно до чинного законодавства.

«Зрадники та колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю з ворогом та бути покараними з усією суворістю закону» , — закликала вона.

Крім того, було вирішено:

  • звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів та майна відповідно до чинного законодавства;
  • звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши ступінь покарання згідно із законом.

У «Слузі народу» додали, що не закликатимуть колишнього колегу скласти мандат.

«Якщо совість, честь і гідність вже втрачені остаточно — немає сенсу до них апелювати. Нехай це відбудеться за законом, після вироку суду», — додають у заяві, порадивши Ковальову уважно вивчити статтю 111 Кримінального кодексу та спрогнозувати термін ув'язнення за колабораціонізм, яке чекає на нього після визволення тимчасово окупованої Херсонської області ЗСУ.

У свою чергу, Державне бюро розслідувань вже порушило кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

«Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольного йому санаторію, розташованому у місті Гола Пристань Херсонської області», — йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, підконтрольні Ковальову підприємства постачають харчову продукцію до Криму з подальшою реалізацією на території рф, а також завозять до Херсонської області паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

За матеріалами ДБР у квітні поточного року Генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («колабораційна діяльність»).

Розслідування продовжується.

А парламентська фракція партії «Слуга народу» виключила народного депутата Ковальова із фракції.

Читайте також: Безкарне зло: як колаборанти часів Януковича допомагають росії окупувати Україну

Фото Facebook Олексія Ковальова

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